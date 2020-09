Maisie Williams var blot 12 år, da hun scorede en kæmpe rolle i den store hit-serie 'Game Of Thrones,' men tiden efter har ikke været helt nem for den nu 23-årige stjerne.

Det fortæller hun om i et interview med The Telegraph.

For mens de sidste 10 år er gået med at optage til 'Game Of Thrones', så har det været svært for den unge kvinde at score en rolle efter, indspilningerne til den populære serie er slut.

Nu får Maisie Williams nemlig tit et nej, og det er hårdt for den unge skuespillerinde:

»Det er næsten sværere, for jeg har aldrig fået et nej før. Den anden ting, jeg gik til audition på, var Game of Thrones, og det satte gang i min karriere. Der er altid konkurrence, det er lige meget, hvor meget du har lavet, du vil altid miste roller, forklarer hun i interviewet og fortsætter:

»Industrien er bygget på afvisninger. Det er helt sikkert noget, jeg lærer nu – hvordan jeg skal komme videre efter en afvisning og lære, at det ikke er personligt ment. Men at lære at skulle høre et nej, det er virkelig svært for en, der allerede er en etableret skuespiller.«

Men Maisie Williams holder hovedet højt, og hun fortæller, at de 'nej'er' hun har fået, også har ført noget godt med sig:

»Jeg har en plan for det næste stykke tid. Gennem hele min karriere har jeg ikke sat mig nogen mål, og det har været helt okay, men i løbet af det sidste stykke tid har jeg haft det sådan; ”OK, lad os prøve at manipulere den her situation, vi befinder os i, og finde ud af, hvad det er for nogle ting, jeg gerne vil”, lyder det fra skuespillerinden.

Lidt roller er det dog blevet til for den unge kvinde. Hun har nemlig både været med i TV-serien ‘Two Week to Live,’ og lige nu er hun også aktuel i gyserfilmen ‘The Owners.’