Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han begyndte som praktikant og endte som direktør.

Nu – efter 37 år på musikmagasinet Gaffa – vælger Robert Borges at stoppe på posten og give stafetten videre.

Det skriver Gaffa selv i en pressemeddelelse.

»Det har været en lang og stormfuld rejse – og i særdeleshed under coronakrisen – og mens det gode skib er godt på vej til sikker havn, afmønstrer kaptajnen for at give plads til nye kræfter, friske øjne, ører og hjerter, som jeg er sikker på vil videreføre GAFFA til glæde for

vores mange trofaste læsere,« siger Robert Borges.

I hans tid som direktør har Gaffa udviklet flere andre platforme som eksempelvis internetradio, bogforlag, billetbureau, webshop, kundeklub, festivaler og mobilselskab.

Magasinet udkommer også i både Norge og Sverige.

Gaffa blev så første gang dagens lys i 1983, og har i dag 1,2 millioner brugere i hele Norden.

Ifølge pressemeddelelsen går Gaffas bestyrelse nu i gang med at finde en afløser for Robert Borges.

Robert Borges slipper dog ikke helt virksomheden.

Fremover vil han arbejde med planlægning af Gaffa-prisen g udviklingen af Gaffa i Norge.

Han beholder også sin aktiepost i Gaffa Holding ApS.