Skandinaviens største musikmagasin 'Gaffa' har afholdt deres prisfest 'Gaffe-Prisen' i Odeon i Odense de seneste tre år.

Men Odense er et overstået kapitel. Fra næste år skal prisen uddeles i magasinets hjemby, Aarhus, hvor Musikhuset i Aarhus skal huse prisfesten.

Den nye lokation skyldes, at arrangørerne har fundet de bedste betingelser for at sælge billetter der. Det skriver Fyens.dk.

Ifølge musikmagasinets direktør, Robert Borges, rykker 'Gaffe-Prisen' fra Odense, fordi Odense Kommune ikke giver samme tilskud i 2020, som de har gjort de andre år.

Direktøren fortæller til Fyens, at billetsalget i Odense har haltet, og han har en idé om hvorfor.

Borges tror, at nysgerrigheden i Odense er mindre, end den er i både Aarhus og København.

Robert Borgers roser Odense og spillestedet Odeon til skyerne, men der er ligeledes noget, som direktøren undrer sig over.

Odense Kommune lovede nemlig 'Gaffe-Prisen' gratis leje for at trække prisfesten til byen, men alligevel sendte Odeon en regning på hele 150.000 kroner til Borges.

Den seneste gang Odeon var vært for prisuddelingen, blev der solgt 450 billetter til 300 kroner stykket.

'Gaffa-Prisen' blev uddelt for første gang i 1991, hvor kategorierne ikke kun var musikbaseret.

Således var der priser til 'Årets dårligste ide' og 'Årets svin'.

Sangerinden Mø er en af de mest vindende fynske artister gennem tiden.