»Hvis nogen bryder sig om mig, så tag ikke ind og se filmen.«

Sådan siger verdensstjernen Bam Margera i en nu fjernet Instagram-video, hvor han afslører, at han er blevet fyret fra den kommende Jackass-film, 'Jackass 4'.

Det skriver mediet TMZ, der har lagt videoen op på deres hjemmeside, selvom den siden er blevet fjernet fra det sociale medie.

Videoen, der er ti minutter lang, er yderst opsigtsvækkende, da 41-årige Bam Margera virker til at være helt ude af den.

Skuespilleren, som i årevis har kæmpet med et stof- og alkoholmisbrug, kaster blandt andet op undervejs i videoen.

I videoen opfordrer Bam Margera også til, at folk ikke går ind og ser den nye Jackass-film, mens han ligeledes beder folk om at sende ham penge, så han selv kan lave en bedre film.

Videoen eskalerer ydermere, da Bam Margera begynder at tale om selvmord.

Han filmer for eksempel sin kone, Nicole Boyd, mens han fortæller, at hun tidligere har fanget ham på fersk gerning, mens han søgte på, hvordan man binder en løkke til om halsen.

Den nye Jackass-film udkommer til efteråret 2021.

Det var meningen, at Bam Margera skulle medvirke, og det er uvist, hvorfor han pludselig skal være blevet fyret.

Hverken Bam Margera eller holdet bag Jackass har udtalt sig om videoen.

Det er ikke første gang, at Bam Margera taler om selvmord.

Tilbage i september 2019 fortalte han tv-værten Dr. Phil, at han en måned forinden havde haft et mentalt sammenbrud, hvor han havde overvejet at drukne sig selv.

»Jeg havde en følelse af, at jeg lige så godt kunne tage ned til søen og blive fri,« sagde Bam Margera og fortalte, at det var tanken om at efterlade sin søn, der afholdte ham fra at slå sig selv ihjel.