For et halvt år siden blev Gabrielle Union droppet som dommer i talentshowet 'America's Got Talent'. Nu går hun i krig mod Simon Cowell og tv-selskabet bag programmet.

Ifølge Gabrielle Union har hun været offer for chikane, racisme og fjendtlighed baseret på hendes køn. Da hun klagede over dette, fik hun sparket.

Det har den 47-årige skuespillerinde i hvert fald påstået de seneste måneder.

Påstandene fik kanalen bag programmet, NBC, til at igangsætte en uafhængig undersøgelse af arbejdsforholdene. En undersøgelse, som fandt frem til, at der ikke var hold i Gabrielle Unions beskyldninger.

Dette har dog ikke fået Gabrielle Union til at give op.

Hun har nemlig nu indgivet en officiel klage til Department of Fair Employment and Housing i Californien, hvori hun beskylder tv-kanalen for chikane, diskrimination og for at have fyret hende som en hævnaktion.

Det skriver Deadline.

Klagen betyder, at sagen nu skal behandles af de amerikanske retssale.

I klagen står manden bag det populære program, hoveddommeren Simon Cowell, nævnt med navn. Derudover sagsøger skuespillerinden NBCs Universal TV, Syco Entertainment og Freemantle Productions.

Den tidligere talentshowdommer Gabrielle Union er bestemt ikke tilfreds med Simon Cowell. Foto: Mark RALSTON Vis mere Den tidligere talentshowdommer Gabrielle Union er bestemt ikke tilfreds med Simon Cowell. Foto: Mark RALSTON

Derudover bliver bestyrelsesformanden for NBC's underholdningsafdeling, Paul Telegdy, anklaget for at have 'ydmyget' Gabrielle Union samt for at have forsøgt at presse hende til tavshed.

Hele den formelle klage fylder angiveligt 38 sider. Simon Cowell har i skrivende stund ikke kommenteret klagen, men det har NBC, som skriver følgende:

'Påstandene om, at nogle skal have truet Gabrielle Union, er kategorisk usande. Vi tog Unions bekymringer seriøst, og hyrede en uvildig efterforsker, som fandt frem til, at der er en mangfoldig og åben kultur på programmet,' skriver tv-stationen og fortsætter:

'NBC Universal er opsatte på at skabe et inkluderende og støttende arbejdsmiljø, hvor alle folk med alle slags baggrunde bliver behandlet med respekt.'

I Gabrielle Unions klage lyder påstandene blandt andet følgende:

Simon Cowell skal have nægtet at gå udenfor for at ryge, selvom reglerne foreskriver sådan

En optræden i programmet benyttede sig af 'blackface'-fingre (fingre farvet sorte)

Racistiske kommentarer på arbejdspladsen

En producer skal angiveligt have sagt, at Gabrielle Unions hår var 'for vildt' og derfor skulle 'tones ned'

Gabrielle Union stoppede som dommer i talentshowet i november 2019. Hun nåede kun at være dommer i en enkelt sæson.

Skuespillerinden har medvirket i film såsom 'She's All That', Bad Boys II' '10 Things I Hate About You'. Hendes gennembrudsrolle var i 2000-filmen 'Bring It On'.