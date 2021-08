Da coronapandemien brød ud for knap halvandet år siden, modtog den unge italiener Khabana 'Khaby' Lame en fyreseddel på en fabrik i sit hjemland.

I dag tjener han kassen på at dele videoer på det sociale medie TikTok, uden han selv siger så meget som et ord.

Den 21-årige influent anslås til at have en formue på op mod 14 millioner kroner, fordi hans følgerskare er intet mindre end eskaleret det seneste års tid.

Khabana 'Khaby' Lame har i skrivende stund over 100 millioner følgere på det sociale medie, som nu er blevet hans fuldtidsbeskæftigelse.

Og hvilke videoer er det så, der har gjort ham både rig og berømt?

Her lyder svaret faktisk, at det er de mest simple videoer, du kan forestille dig. Khabana 'Khaby' Lame deler nemlig stort set kun videoer af sig selv, der reagerer på andre TikTok-brugeres videoer.

Den unge italiener formår bare at gøre det på så underspillet en måde og med så finurlige ansigtsudtryk, at hans følgere elsker ham, selvom han faktisk aldrig selv har sagt et eneste ord på sine videoer.

»Det er mit ansigt og mine udtryk, der får folk til at grine. Mine afdæmpede reaktioner er et globalt sprog,« har han udtalt til New York Times.

Se en af hans videoer herunder (artiklen fortsætter under videoen):

@khaby.lame Ig:@khaby00 suono originale - Khabane lame

Khabana 'Khaby' Lame er oprindeligt fra Senegal, men flyttede for år tilbage til det nordlige Italien, hvor han fik arbejde som fabriksmedarbejder i industribyen Chivasso.

Et arbejde, som han altså blev fyret fra, da coronapandemien brød ud.

Hans far tiggede ham efterfølgende om at sende jobansøgninger ud, så han kunne finde et nyt arbejde, men Khabana 'Khaby' Lame valgte i stedet at bruge sin tid på sociale medier.

En beslutning, der altså har vist sig at være en god én af slagsen.

Med 100 millioner følgere er Khabana 'Khaby' Lame nemlig nu den næstmest populære profil på TikTok. Indehaveren af førstepladsen er den blot 17 år gamle Charli D'Amelio, der har 122 millioner følgere.

Khabana 'Khaby' Lame har desuden 33 millioner følgere på Instagram og 77.000 følgere på Twitter.

Og alle tre platforme hjælper ham altså med at tjene kassen.