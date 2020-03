Hvad skal man med reklamer i bybilledet, når ingen kan se dem?

Standupkomiker Christian Fuhlendorff annoncerede i begyndelsen af marts, at han er på vej med et nyt onemanshow med titlen 'Det sjovt'.

For at gøre folk opmærksomme på, at der nu er billetter til salg, fik han en ide til en plakat-konkurrence.

Plakaterne blev købt, hængt op og konkurrencen sat i gang, men så indtraf corona-krisen.

For netop som den populære komiker havde brugt en masse penge på at få plastret København til med plakater, gik statsminister Mette Frederiksen på talerstolen og erklærede, at alle danskerne fra nu af bør holde sig mest muligt indendøre for at mindske corona-smitten.

Uheldig timing, må man sige.

Christian Fuhlendorff lagde søndag en video op på Instagram om sit uheld.

»Jeg har lige brugt 30.000 kroner på at få hængt plakater op i København. For at lave en konkurrence. Det var den samme dag, som statsminister Mette Frederiksen fortalte os, at vi ikke skulle være udenfor mere - der hvor jeg har sat plakater op i hele København. Er det ikke sjovt?« spørger han.

I baggrunden af videoen kan man høre hans datter udbryde: 'Det var godt, du nåede det'.

Christian Fuhlendorff svarer tilbage: 'Nej, for der er ingen, der ser det'.

Overfor B.T. erkender Christian Fuhlendorff den uheldige timing, men han tager det med et smil.

»Jo, for fanden det er uheldigt, men det er sgu også lidt sjovt, at jeg får sat plakater op i hele København, samme uge, som Mette siger, at nu skal vil blive hjemme. Surt, men mest sjovt. Sådan har jeg det bare, når man alligevel ikke kan stille noget op, så er det sgu okay at grine lidt af det hele.«

Han tilføjer:

»Heldigvis er mit show først til næste år, så jeg skal nok klare mig.«

Christian Fuhlendorff er under corona-karantænen begyndt at lave Youtube-interviews med forskellige danskere hjemme i sin kælder. Det kan du følge med i HER.

Har du selv, eller kender du nogen, der også har haft dårlig corona-timing så skriv til krdn@bt.dk.