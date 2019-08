Den amerikanske tv-personlighed Bam Margera har i weekenden lavet en række indlæg på sociale medier, som får både venner og fans til at frygte for hans liv.

Den 39-årige 'Jackass'-stjerne kæmper med alkoholafhængighed og har flere gange været indlagt til afvænning. Men nu har han besluttet at kæmpe med problemerne alene.

Og meget tyder på, at det er en dårlig idé. I en lang række videoer, som er lagt ud til hans knap to millioner Instagram-følgere hen over weekenden, kommer han med usammenhængende udtalelser om blandt andre sin mor og sin kæreste.

Desuden beder han talkshow-værten Dr. Phil om hjælp med sin psykiske problemer.

Især en kommentar fra hans nære ven og 'Jackass'-kollega, Steve-O, giver et indtryk af, at det står skidt til med Bam Margera. Vennen mere end antyder nemlig, at mange forsøger at hjælpe Margera, men ikke kan trænge igennem til ham.

'Jeg beklager, at det er frustrerende for dig, at vi bekymrer os nok til at prøve at få fat i dig, Bam. Det kunne ikke være mere tydeligt for os alle, at det her ikke er okay, og jeg håber, at du vil gøre mig og Novak ('Jackass'-skuespiller, red.) selskab i afvænning, inden din søn mister sin far,' skriver Steve-O.

I Instagram-videoerne siger Bam Margera blandt andet, at han har slået hånden af sin mor, og at han og kæresten Nikki er ved at gå fra hinanden. De har sammen den 18 måneder gamle søn Phoenix.

Bam Margera har kæmpet med alkoholisme hele sin karriere, og hans misbrug blev kraftigt forværret i 2011, da han mistede sin bedste ven, 'Jackass'-kollegaen Ryan Dunn, i en trafikulykke.