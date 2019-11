Ariana Grande er syg. Men hun ved ikke, hvad hun fejler.

Derfor er hun bange for, at hun bliver nødt til at aflyse kommende koncerter.

Det skriver den 26-årige superstjerne på Instagram.

»Jeg (sangstemmen, red.) lyder okay, men jeg har store smerter, og det er svært at trække vejret under showet. Jeg bliver tilset af min læge, og jeg gør mit bedste for at få det godt nok til morgendagens koncert,« skriver hun lørdag om smerterne, som sidder i halsen og i hovedet.

Ariana Grande har været syg i tre uger. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Ariana Grande har været syg i tre uger. Foto: ANGELA WEISS

Hun vælger at fortælle om sine problemer, fordi hun vil forberede sine fans, hvis hun skulle blive nødt til at aflyse koncerter under sin 'Sweetener World Tour', skriver hun.

»Jeg værdsætter hvert øjeblik – jeg ved bare ikke, hvad der sker med min krop lige nu, og det bliver jeg nødt til at finde ud af.«

Hun tager alskens medikamenter, og hun har både sin mor og venner ved sin side til at tage sig af hende, forsikrer hun.

Sangerinden har foreløbig været syg i tre uger siden sin seneste koncert i London.

Hun blev altså syg, efter hun i oktober var forbi Danmark med sin turné.

Det begyndte med en hosten, som udviklede sig til 'en form for bihulebetændelse', som ikke har villet gå væk, fortæller hun i sin story på Instagram.

Med sit stramme koncertprogram har hun ikke haft mulighed for at få det bedre.

»Og under aftenens koncert var mit hoved tungt og ved at eksplodere, og mine kirtler gjorde virkelig ondt, og jeg prøver at finde ud af, hvad der foregår.«