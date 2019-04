Amalie har en helt klar holdning til, hvor meget datteren skal være i medierne og en del af TV3-programmet.

Til juni bliver Amalie Szigethys datter, Josephine Charlotte, tre år.

Der er ingen tvivl om, at hun er lidt af en cutie, og når hun toner frem på Amalies Instagram-profil eller på skærmen i ‘Forsidefruer’, charmerer hun sig ind hos de fleste.

For et par år siden besluttede Amalie sig ellers for, at Josephine Charlotte ikke skulle være en del af ‘Forsidefruer’, da hun ikke ønskede, at datteren skulle vises på de danske tv-skærme, men det viste sig, at det var umuligt for Amalie at optage programmet uden datteren.

Derfor har Josephine Charlotte alligevel været med i programmet, men med det udgangspunkt at hun ikke er omdrejningspunkt for programmet og ikke i fokus.

Amalie tænker nemlig meget over, hvordan datteren fremstilles i offentligheden.

'Jeg havde jo taget beslutningen om, at Josephine ikke skulle være med i tv, men da jeg så lavede ‘Forsidefruer’, kunne jeg godt se, at det ikke rigtig var realistisk, fordi hun jo er en stor del af mit liv, og hun var så lille, så jeg var nødt til at have hende med. Men jeg prøver på ikke at poste hende så meget på de sociale medier, så det tænker jeg meget over.'

'Det er svært nogle gange, fordi hun ser så sød ud, men jeg synes, jeg bliver bedre og bedre. Og jeg har det også sådan, at ‘Forsidefruer’ ikke skal handle om hende. Hun skal ikke være omdrejningspunktet', forklarer Amalie og fortsætter så om episoden, man kunne se i aftenens afsnit:

'Derfor blev jeg faktisk rigtig frustreret på et tidspunkt i denne sæson, fordi Josephine blev omdrejningspunktet i et af afsnittene. Vi var nemlig på et fotoshoot med Josephine, hvor hun begynder at græde, og så handlede det meget om hende.'

'Der blev jeg virkelig frustreret, og det sagde jeg også under programmet, fordi hun jo i virkeligheden burde være på en legeplads og ikke i det her game med mig. Det var slet ikke fedt for mig, at det fyldte så meget. Så jeg snakker meget åbent om det, og jeg tænker meget over, hvor meget hun skal være med', forklarer Amalie.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.