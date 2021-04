»Sekunderne før jeg spiste en makeup-børste for ikke at nævne genforeningen med mine venner.«

Det skrev Matthew Perry til et billede af ham selv, hvor han, bag kulisserne, er ved at gøre sig klar til optagelse af et nyt særafsnit af 'Friends'.

Efter 15 år vender castet fra 'Friends' nemlig tilbage på skærmen i et eksklusivt afsnit.

De fleste kender Perry som den altid kiksede, men også sjove Chandler i tv-serien. Og måske han med billedet af ham selv i makeup-stolen lavede lidt af en kiksede ups'er som privatperson.

Ifølge Page Six postede Perry nemlig billedet på Instgram – men slettede det hurtigt igen.

Foto: Instagram (Mattyperry4) Vis mere Foto: Instagram (Mattyperry4)

Hvorfor Perry slettede opslaget, der i øvrigt lynhurtigt nåede 27.000 likes, spekuleres der i.

Om han var kommet til at afsløre noget, som han ikke måtte, vides altså ikke.

'Friends's' officielle Instagram-konto postede dog også et billede fra sættet for at meddele, at genforeningen nu var en realitet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Friends (@friends)

Angiveligt er de seks skuespillere fra 'Friends'-serien; Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer blevet tilbudt mellem 20 og 27 millioner danske kroner for at lave den nye udsendelse.

Det skrev mediet Deadline i begyndelsen af februar, da der blot var tale om gisninger i forhold til, om Friends-castet ville medvirke i et nyt afsnit.