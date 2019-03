54-årige Kevin Tsujihara træder tilbage som chef hos filmselskabet Warner Bros. Det sker efter anklager om, at han skulle have tilbudt skuespillere roller i bytte for sex

Kevin Tshujihara har været en del af Warner Bros i 25 år, men nu er det altså slut.

Den fremtrædende chef måtte mandag fratræde sin stilling, efter det kom frem, at han havde tilbudt lovende roller til skuespillerinder, hvis de ville gå i seng med ham. Det skriver nyhedsbureauet AP.

»Kevin anerkender, at hans fejl er uforenelige med de forventninger firmaet har til lederskab og at det kan have indflydelse på firmaets vækst fremadrettet,« skriver John Stankey, mediechef hos Warner Bros i en officiel erklæring.

Tsujihara undskylder over for ansatte i firmaet for at have forårsaget ’smerte og forlegenhed hos de mennesker han elsker mest’.

WarnerMedia begyndte deres efterforskning af sagen, efter mediet Hollywood Reporter offentliggjorde sms-beskeder mellem Tsujihara og den britiske skuespillerinde Charlotte Kirk fra 2013.

I beskederne fremgår det ifølge AP, at Tsujihara lovede skuespillerinden at introducere hende for indflydelsesrige instruktører, og at hun ville blive taget i betragtning til roller i film og tv-serier, hvis hun til gengæld ville have sex.