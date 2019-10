Efter en lang karriere blandt verdens bedste bordtennisspillere er Michael Maze i gang med at finde ud af, hvad der skal ske bagefter.

For tiden er den 38-årige sportsmand aktuel i ’Vild med dans’, men når han ikke står i dansestudiet eller spiller bordtennis, knokler han i sin nyåbnede restaurant, som han har startet sammen med sin kammerat restauratør Sune Høi.

Opkaldt efter deres mellemnavne finder man deres franskinspirerede bistro-sted ’John&Woo’ i starten af Amager i samme kvarter, som Michael Maze er kommet i, siden han var teenager.

»Jeg kendte den tidligere ejer, min far boede rundt om hjørnet og to af mine søskende bor her stadig. Så jeg føler mig bare rigtig hjemme her,« fortæller Michael Maze.

Når køkkenet forkæler dig på en mandag

Ideen om at åbne en restaurant er ikke så gammel, fortæller han, men han har de sidste mange år grundet skader haft i baghovedet, at bordtennis-karrieren havde en udløbsdato, så da muligheden opstod for at starte noget op, slog han til.

»Jeg har krudt i røven. Jeg kan godt lide at give den gas med noget. For halvandet år siden begyndte Sune og jeg at arbejde på et koncept, som vi syntes manglede her i området. Vi rykkede ind i august og splittede det hele ad og begyndte at bygge det op, som vi ville have det.«

Michael Maze har ikke mere end en 10. klasse på cv’et, så han har ikke nogen stor forretningsuddannelse med sig.

Han læner sig derfor meget op ad sin partner, der har arbejdet i restaurantsbranchen, siden han var 16.

Maze fejrede fødselsdag i sin nye restaurant. Foto: Privatfoto Vis mere Maze fejrede fødselsdag i sin nye restaurant. Foto: Privatfoto

»Jeg er meget ydmyg omkring det hele, men kommer med en masse energi og disciplin. Jeg har rejst meget og har min holdning til, hvordan tingene skal være, og så sparer jeg hele tiden med Sune om at optimere på det hele.«

Han understreger, at det ikke bare er en hyggekro, han har åbnet for at have et sted at hænge ud med vennerne. ’John&Woo’ er skabt i håb om lave en god forretning.

»Og så vil vi gerne have, at det ikke skal være for fint. Det skal være et sted, hvor alle kan komme.«

Hvordan bliver din daglige gang i restauranten?

Vi beklager ventetiden men vi kan med glæde meddele at vi fra imorgen kan servere alkohol på John&Woo.. Så kig forbi og kickstart weekenden med et koldt glas vin eller øl fra hanen

»Til at starte med er jeg en slags gæst i eget hus, men jeg kan også sagtens tage et forklæde på og hjælpe til. For et par uger siden blev vi så overrendt, at jeg måtte tage en hvid skjorte på og gå rundt med en bakke og servere kaffe.«

I åbnede i starten af september. Hvorfor har du ikke reklameret så meget for stedet endnu?

»Vi havde ikke alkoholbevilling før i sidste uge, så det var til at starte med svært at invitere folk ned og hygge, hvis man fx ikke kunne servere en kold øl. Men nu kommer vi også til at holde events, og fra november åbner vi også op for aftenservering.«

Michael Maze har vundet medaljer ved både EM, VM og OL.