Nu åbner Frederik op omkring, hvorfor han valgte at slutte forholdet med Fie.

Det er netop blevet afsløret, at Fie Laursen og Frederik Skovbjerg, der blev kærester under ‘Ex on the Beach’, er gået fra hinanden. Fie har delt et langt opslag på sin Instagram-profil, hvor hun fortæller, at det er Frederik, der i første omgang har taget beslutningen, men at hun er enig i, at det er det rigtige at gøre.

Fie forklarer, at årsagen skyldes, at hendes fortid med vold og traumer fylder for meget i rygsækken, og at det derfor er en udfordring for hende at være en god kæreste. Hun har derfor nu søgt psykiatrisk hjælp, så hun kan få bearbejdet sine problemer og komme videre i livet. Hun fortæller desuden, at hun og Frederik stadigvæk er gode venner, og at han er en stor støtte for hende.

Overfor Realityportalen.dk taler Frederik nu ud om bruddet og forklarer, hvorfor han valgte at slutte forholdet:

'Vi har det jo godt sammen, men som Fie også skriver det i teksten, så er der bare nogle ting ved hendes fortid, som fylder for meget. Hun burde have snakket professionelt med nogen om det tidligere, men det har jeg så hjulpet hende igang med nu, da det er ved at være tid. Det er for svært at bygge kærlighed op, hvis man har nogle problemer i forvejen. Også når man ikke har kendt hinanden i længere tid, end vi har.

'Det er mig, der har taget beslutningen, men et eller andet sted er vi også blevet enige om det. Vi fortsætter som venner nu, og det kan godt være, at vi finder sammen igen, men Fie skal have ro nu til, at hun ikke skal tænke på en kæreste.

'Især fordi hun jo også kæmper med at komme over en tidligere kæreste, og det er svært at bygge et nyt forhold op, hvis man ikke kan stole på hinanden. Man er nødt til at have tiltro til hinanden først,' fortæller Frederik.

'Jeg er dog slet ikke afvisende overfor, at vi kan finde sammen igen, når Fie har fået bearbejdet de problemer, hun kæmper med, og er oprigtigt klar til et forhold. Man kan ikke starte et nyt forhold, hvis man har nogle ting med i bagagen, som man ikke har fået styr på.

'Den lejlighed, vi bor i nu, der har Fie nogle dårlige minder med en ekskæreste, som går hende på. Og det påvirker jo også mig. Så det er svært at være nyforelsket og glad, når hun bliver ramt af nogle ting undervejs.'

'Og det er ikke, fordi jeg ikke vil hjælpe hende og bakke hende op, men jeg tror, at hun lige skal have styr på sine ting i bagagen, før vi kan starte på en frisk sammen. Så det bliver ikke lige nu, at vi kan det, men måske i fremtiden,' forklarer han og tilføjer, at beslutningen blev taget for et par dage siden:

'Vi var jo i ferie i Marokko, og siden vi kom hjem, har vi gået og tænkt over, hvad der skulle ske. Selvfølgelig er vi begge to kede af det, men vi er klare i hovederne i dag, for det er den rigtige beslutning, og nu har vi vidst det i et par dage. Vi er ret afklarede med det, men det gode er jo også, at vi ikke er uvenner eller noget, og vi bliver jo også boende sammen det næste stykke tid. Så det er rigtig rart, at det er sluttet på denne måde. Vi fortryder heller ikke, at vi har fået fælles hund eller tatoveringer eller noget. Vi er jo stadig fælles om hunden, og tatoveringerne er vi da stadigvæk glade for. Det skal nok gå det hele,' afslutter han.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk