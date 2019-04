Realitystjernen og den tidligere tennisspiller Frederik Fetterlein er ikke er bange for at tale åbent om, at han får hjælp til at se yngre ud ved hjælp af botox-indsprøjtninger.

Flere og flere får lavet kosmetiske indgreb og behandlinger herhjemme, og selvom størstedelen af kunderne er kvinder, så er mændene nemlig i den grad også med på vognen.

»Jeg får lavet botox i panden, og så får jeg lavet ansigtsbehandlinger, men dem får jeg mange af hvert år,« forklarer Frederik Fetterlein.

Den 48-årige tv-personlighed får med godt fire måneders mellemrum botox i sin pande, men for ham er det vigtigt, at det kun er en lille smule, så det ikke tager overhånd.

»Jeg synes, det er pænt at gøre som mand, men jeg synes også, nogle gør det for overdrevet. Man skal stadig kunne bevæge sin pande, så man skal stoppe, mens legen er god,« siger Frederik Fetterlein.

Han har det fint med at få lavet botox og synes, det er en fin måde at pleje udseendet.

»Hvis man kan gøre det med måde og blive ældre og have en pæn hud, hvorfor skulle jeg så ikke gøre det? Jeg synes, det er fedt at gå op i sig selv, og hvis man kan få lidt hjælp, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg ikke skulle,« siger realitystjernen.

Og han er langtfra den eneste mand, der får lavet botox herhjemme.

Hos klinik Cerix i det indre København har man oplevet at få langt flere mænd som kunder de seneste to til tre år.

»Generelt har det måske været lidt fy-fy for mænd, men det ændrer sig stille og roligt,« siger indehaver af klinik Cerix, Rie Jensen.

Hun oplever, at især permanent hårfjerning, fedtfrysning-behandlinger og botox er populært blandt mændene, der udgør cirka 20 procent af hendes kunder. Også hos skønhedsklinikken Inito på Frederiksberg oplever indehaver Kim Novaa, at det tabu, der før har eksisteret omkring det at være mand og få lavet forskønnende behandlinger, er ved at være brudt.

»Mændene har skullet oplyses om mulighederne, men flere mænd er også stået frem i udlandet, og generelt er det mere acceptabelt, og tabuet er ikke så tungt, som det har været,« siger Kim Novaa.

»Jeg kender mange mænd, der får det lavet. Der er faktisk nærmest ikke nogen i min vennekreds, der ikke får det lavet nu.« Frederik Fetterlein

25 procent af hans kunder er mænd, som dog leverer 40 procent af klinikkens indtægt. Kim Novaa oplever nemlig de mandlige kunder som værende mere kvalitetsbevidste.

Frederik Fetterlein fik sin første botoxbehandling for cirka fire år siden, og han oplevede også, at det var et lidt angstprovokerende:

»I starten var jeg lidt i panik med det, og jeg ville virkelig finde nogen, der kunne det,« forklarer Frederik Fetterlein, der dengang oplevede det som værende en smule tabubelagt, men i dag er det slet ikke noget, han tænker over.

»De første gange, jeg fik det lavet, gik folk ikke rigtigt og talte om det, og det var mere hemmeligt,« siger Frederik Fetterlein og tilføjer:

Kunne du finde på at få lavet botox-behandlinger?

»Jeg kender mange mænd, der får det lavet. Der er faktisk nærmest ikke nogen i min vennekreds, der ikke får det lavet nu.«

34 procent svarer i en YouGov-undersøgelse lavet for B.T., at kendte mennesker, der får lavet kosmetiske indgreb, i høj eller meget høj grad er med til at skabe et uopnåeligt skønhedsideal. Blandt de 18 til 29-årige er tallet 40 procent. Men Frederik Fetterlein mener ikke, at hans botoxbehandlinger kan påvirke negativt.

»Jeg er snart 50 år, og jeg får peppet hovedet lidt op, det tror jeg ikke får unge til at sige: 'Nu får Frederik det, så skal jeg også.' Hvis jeg var 17, var det måske en anden snak,« siger realitystjernen, der dog synes, det er et problem, at også flere helt unge vælger at få lavet botox.

»Mange af dem, der kommer på klinikken, hvor jeg går, er 17 og 20 år, og der synes jeg måske, man skal passe lidt på. Mange på Instagram har perfekt hud og dit og dut og dat, men 18-årige har jo flot hud,« siger Frederik Fetterlein.