Frederik Fetterlein har deltaget i et hav af tv-programmer, og måske er han slet ikke færdig.

Frederik Fetterlein har medvirket i langt de fleste realityprogrammer, heriblandt kan nævnes '6 på date', 'Zulu Djævleræs', 'Min fede træner', 'Luksusfælden' og 'Divaer i junglen' sæson 2 og 4, og han fortryder ikke sin medvirken i de mange programmer.

»Jeg synes, at det er skidesjovt at lave tv, og da jeg gik fra at spille tennis og til at lave reality-tv, så var det også, fordi der var gode penge i det. Det er der ikke på samme måde mere. Men i dag synes jeg bare, at det er sjovt, og jeg ville gøre det igen i dag uden at få særlig meget for det,« afslører Fetterlein til Realityportalen og uddyber:

»Jeg kan godt lide at være på, og der er meget socialt i det. Jeg har ikke lavet noget tv, som jeg synes har været forfærdeligt at lave, men jeg har da været med i programmer, der var lige på grænsen som 'Divaer i junglen' og '6 på date', men det har været sjovt.«

Overvejer en tredje sæson af 'Divaer i junglen'

Selvom Frederik Fetterlein allerede har medvirket i to sæsoner af 'Divaer i junglen', hvoraf han i den seneste sæson blev nummer to og måtte se sig slået af Philip May, så afviser han ikke muligheden for at gøre det en tredje gang.

‘Divaer i Junglen’ 2019. Foto: Janus Nielsen Vis mere ‘Divaer i Junglen’ 2019. Foto: Janus Nielsen

»'Divaer i junglen' er det sjoveste, jeg nogensinde har prøvet. Man har ingen telefon med, man er i en skov, om morgenen står man op og laver en lille kop kaffe, der er bare ingen stress. Jeg er heller ikke sådan en madelsker. De andre var sultne hele tiden, det var jeg slet ikke. Der var nogle konkurrencer, og der var meget socialt. Det var et ret sjovt program,« fortæller Fetterlein, der ønsker at lave mere tv, men som ikke regner med at få muligheden for en tredje gang 'Divaer i junglen'.

»Jeg tror ikke, at jeg bliver tilbudt tredje gang, men jeg tror klart, at jeg ville sige ja. Det er skidesjovt,« siger Fetterlein, der synes, at han passer ind, selv om han er ældre end de andre.

»Jeg kan godt se i 'Divaer i junglen', at jeg er ældre i forhold til nogen ting, men generelt er jeg godt med. Det er kun, når man nævner alderen, at jeg godt kan se, at de andre er i 20'erne, og hvis der så står 50 ved mig, så stikker det lidt ved siden af,« griner Fetterlein.

Planlægger seriøst tennisprogram

Lige nu er det dog ikke realityprogrammerne, der trækker mest, da Fetterlein med alderen har lært at passe på sig selv. I dag arbejder han som tennistræner for et upcoming tennistalent på 19 år, og som han planlægger at lave et program om.

»Nu håber jeg på, at jeg skal lave det her tennisprogram, som bliver mere seriøst. Det skal strække sig over et år, og så får jeg ikke tid til andet tv samtidig.«

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.