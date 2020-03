Følgere af Sofie Linde vil formegentlig have bemærket en sjov tradition på Sofies Instagram.

Sofie Linde har siden 2016 været vært for ‘X Factor’, hvor hun altid stråler på scenen med sit smittende humør og flotte outfit, som i den grad er til stor inspiration for mange. På Sofies Instagram har følgere af Sofie formegentlig bemærket, at der fast hver lørdag morgen efter ‘X Factor’ postes et før- og efterbillede – fredag vs. lørdag, som Sofie kalder det. Da vi fangede Sofie i presserummet efter fredagens liveshow, sætter hun ord på, hvorfor hun gør det.

»Det var faktisk en tradition, som jeg startede sidste år på ‘X Factor’, fordi jeg havde fletninger, og da jeg så dagen efter var ude og gå med min hund, og så så det bare skægt ud. Og så i år fik jeg sådan en, “hvornår kommer der fredag vs. lørdag”. Så nu er det blevet en lille tradition, som jeg synes er meget hyggelig. Så det første, jeg gør, når jeg står op, det er at tage et billede,« fortæller Sofie Linde.

Ifølge Sofie er der ikke en dybere mening bag opslagene.

»Det er ikke andet, end at det er sjovt. Vi pynter os jo og vil gøre os pæne, der er jo ingen, der står op om morgenen og ser sådan her ud (peger ned af sig selv i en flot hvid kjole og med blomsterkrans i håret). Det her har taget to timer!,« siger Sofie og fortsætter:

»Jeg vil helst ikke proppes ned i det der budskabs noget, jeg synes, det er for meget at bære på sine skuldre. Der er også en god portion humor og selvironi i det, som passer godt til mig, og så synes jeg bare, at det er rigtig hyggeligt, at der er mange, som følger med. For mig er Instagram sådan et positivt sted, hvor vi må lege og have det sjovt. Jeg har ikke lyst til at læsse for meget ind i det, for det er et stort ansvar at tage på sine skuldre, men hvis folk kan få noget ud af det, er jeg da vildt glad og beæret.«

Sofie Linde har i lørdaga ikke i lkunne lave et fredag vs. lørdag opslag, da der ikke var ‘X Factor’ i går. ‘X factor’ er udskudt på grund af pandemi i Danmark, men Sofie står forhåbentlig på ‘X Factor’-scenen igen om to uger, hvor vi igen får lov at grine med på hendes fredag vs. lørdag opslag.

Se flere af Sofies fredag vs. lørdag billeder herunder:

xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"> Traditionen tro; Fredag vs. lørdag ELLER: 80’er-fest, fan-girl’erier og en masse god musik Taknemlig, glad og rørt. —> Tak for den fine pris billedbladet Og tusinde tak til alle jer, der gav jer tid til at stemme på mig. Det betyder en hulens masse Et opslag delt af den 29. Feb, 2020 kl. 3.01 PST X Factor vs. Lørdag morgen Et opslag delt af den 8. Feb, 2020 kl. 2.11 PST Fredag vs. Lørdag Et opslag delt af den 30. Mar, 2019 kl. 3.49 PDT Fredag vs. Lørdag Et opslag delt af den 23. Mar, 2019 kl. 2.31 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk