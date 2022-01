Selvom det er et halvt år siden, at Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer blev skilt, så nyder det tidligere ægtepar stadig godt af hinandens selskab.

Den 27-årige influencer og den 49-årige komiker er nemlig søndag draget på en spontan ferie til Gran Canaria sammen i selskab med Lasse Rimmers yngste datter, 14-årige Hedvig.

Det fortæller Line Hoffmeyer på Instagram, hvor hun har delt flere billeder fra parrets igangværende uge med sol og pool, som hun kalder den »bedste spontane nytårsidé nogensinde«.

»Hele efteråret har jeg gerne ville ud at rejse. Først troede jeg det skulle være alene, men med coronasituationen turde jeg sgu alligevel ikke begive mig uden for Danmarks grænser på egen hånd,« skrev Line Hoffmeyer i sit første opslag om den dengang forudstående rejse med eksmanden og hans datter.

»Heldigvis holdt jeg nytår med Lasse og Hedvig, der godt kunne se det lækre ved Gran Canaria, da vi sent på aftenen opdagede, at ingen af os havde væsentlige planer de næste 8 dage, og så bookede jeg altså sådan en omgang.«

Så søndag rejste trekløveren af sted på den spontane ferie. På sin story fortæller Line Hoffmeyer, at turen er gået til et all inclusive resort på Maspalos på Gran Canaria, hvor tiden særligt bruges ved poolen og på restauranter.

Hverken Lasse Rimmer eller Line Hoffmeyer er vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

Men førstnævnte komiker og tv-vært fortalte tilbage i november, at det fraskilte par fortsat »kunne lide hinanden nok« til stadig at bruge tid sammen.

»Line og jeg har lagt os et fint, næsten smukt sted i midten. Vi hader ikke hinanden. Men vi har heller ikke begået en fejl ved at blive skilt,« skrev Lasse Rimmer i et opslag på Instagram.

Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer blev gift i august 2019. To år efter annoncerede de, at de skulle skilles. Foto: LINDA KASTRUP Vis mere Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer blev gift i august 2019. To år efter annoncerede de, at de skulle skilles. Foto: LINDA KASTRUP

Dengang i november havde et andet opslag – et billede af den tyve år yngre ekskone, som han spiste middag med på Michelin-restauranten Henne Kirkeby Kro – nemlig sat spekulationerne i gang omkring, hvorvidt parret stadig var sammen eller burde være det.

Men det afviste Lasse Rimmer og understregede, at både han og Line Hoffmeyer var enige om, at de ikke skulle være andet end venner.

»Når man kan enes om det, så kan man også dele gode oplevelser som to voksne mennesker, der har lært, hvad vi kan og ikke kan sammen. Vi kan godt spise fremragende mad i smukke omgivelser. Vi kan ikke være et par. Og at vi kan enes rigtig fint og kærligt om det, er jeg taknemmelig for,« lød det da fra komikeren.