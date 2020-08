Den franske skuespillerinde Elizabeth Debicki kan inden for få år skrive en ikonisk rolle på sit cv.

Debicki er blevet valgt til at spille rollen som prinsesse Diana i den femte og sjette sæson af den britiske tv-serie 'The Crown', der baserer sig på dronning Elizabeths regeringstid.

Noget, som seriens producent, Netflix, selv bekræfter på tv-seriens Twitter-konto.

Her udtaler den 29-årige skuespillerinde sig også om den rolle, hun snart skal kaste sig ud i.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

'Prinsesse Dianas ånd, hendes ord og hendes handlinger lever i hjertet på så mange mennesker.'

'Det er et stort privilegium og en ære for mig at blive en del af denne fantastiske tv-serie, der fangede mig fuldstændigt allerede fra afsnit et', udtaler Elizabeth Debicki.

Elizabeth Debicki skal portrættere den britiske prinsesse fra hendes liv i 1990'erne. Ifølge CNN skal sæsonerne blandt andet skildre Dianas skilsmisse med prins Charles samt hendes død i 1997.

Det forventes, at femte sæson får premiere i 2022. Den sjette og sidste sæsons premiereår er endnu ikke meldt ud.

Prinsesse Diana omkom i en bilulykke i 1997. Foto: JAMAL A. WILSON Vis mere Prinsesse Diana omkom i en bilulykke i 1997. Foto: JAMAL A. WILSON

Elizabeth Debicki er mest kendt fra sine roller i filmene 'The Great Gatsby', 'The Man From U.N.C.L.E.' og 'Guardians of the Galaxy Vol. 2' samt 'Widows'.

Særligt for sidstnævnte høstede hun adskillige priser og nomineringer.