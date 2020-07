Hertugdatteren Hermine de Clermont-Tonnerre.

Den 54-årige jetsetter fra den adelige franske Clermont-Tonnerre-familie, har ligget i koma og svævet mellem liv og død i en måneds tid som følge af en motorcykelulykke.

Hun gik bort 3. juli, men det er først nu, familien bekræfter dødsfaldet. Det skriver Le Point.

»Hermine de Clermont-Tonnerre, født i 1966, har forladt os efter en måned i koma på Kreml Bicetre-hospitalet efter en tragisk motorcykelulykke. Hun døde omgivet af sine nærmeste,« lyder det i en pressemeddelelse.

Arkivfoto af jetset-prinsessen Hermine de Clermont-Tonnerre til en fest i Paris i 2000. Foto: PHILIPPE DESMAZES

Hermine de Clermont-Tonnerre havde royalt blod i årerne og kaldte sig selv prinsesse, selv om hun formelt set ikke var det.

Hun var datter af hertugparret Charles Henri og Anne Moranvillé. Førstnævnte er den 11. hertug i rækken i Clermont-Tonnerre-slægten.

Selv om hun ikke var prinsesse, blev hun betragtet som sådan i sit hjemland, og her ved hendes død beretter medier verden over da også, at Frankrig har mistet en prinsesse.

Det gør sig blandt andet gældende for norske VG, amerikanske New York Post og britiske Daily Mail.

Hermine de Clermont-Tonnerre var kendt som en jetsetkvinde, der elskede fest og farver, og hun blev ofte set på sin motorcykel, som var en af hendes store lidenskaber.

Hun har tidligere arbejdet som skuespiller og journalist, og hun har skrevet flere bøger.

»Familien vil bevare mindet om en fantastisk kvinde med et stort hjerte, som altid havde tid til andre,« siger familien om den afdøde 'prinsesse'.

Hermine de Clermont-Tonnerre efterlader sig to børn.