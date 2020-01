Modeikonet Jean Paul Gaultier trækker stikket.

I en Twitter-opdatering annoncerer den 67-årige franskmand, at hans næste modeshow i Paris den 22. januar bliver det sidste.

Han fortæller det med et stort smil i en video, hvor han liggende i en sofa med en telefon op til øret meddeler, at han slutter med en stor fest.

»Dette show, der fejrer min 50 år lange karriere, bliver også mit sidste. Men bare rolig. Haute coutureen vil stadig fortsætte med et nyt koncept.«

Den legendariske franske designer stiftede sit selskab i 1976 og satte skub i pariser-moden i 80'erne.

Han begyndte sin karriere som designer med at lave tøj til sin mor og bedstemor. Herefter blev han opdaget af den italienske designer Pierre Cardin, som han arbejdede for som assistent i to år.

Danske Matas-kunder vil også kende Jean Paul Gaultier for sine overkrop-formede parfumeflasker.

Butikskæden skriver på deres hjemmeside, at Jean Paul Gaultier er en mand, der ser sig selv som en revolutionær, der gør op med klicheer og standarder.

Madonna iført Jean Paul Gaultiers design i 1991. Foto: STAFF Vis mere Madonna iført Jean Paul Gaultiers design i 1991. Foto: STAFF

Jean Paul Gaultier har igennem tiden leveret tøj til forskellige kendisser.

I 1990 opfandt han blandt andet Madonnas berømte 'kegle'-bh' ligesom Marilyn Manson, Lady Gaga, Beyoncé og Nicki Minaj har været glade for hans design.

Han har også stået for tøjdesignet i flere film blandt andet Luc Bessons 'Det femte element' med Bruce Willis og Milla Jovovich.

Se Jean Paul Gaultiers annoncering her: