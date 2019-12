På årets sidste dag skulle det afgøres, om den franske kok Marc Veyrat fik medhold i sine anklager mod den verdenskendte restaurantguide Michelin.

Han har krævet at få lov til at se beviser for, at der var besøg fra Michelin-guiden, da de fratog hans restaurant i de franske alper dens tredje stjerne.

Kokken vil gerne have indsigt i bevæggrundene for, hvorfor guiden er endt med kun at give hans restaurant to stjerner, men han fik altså ikke medhold, skriver AFP på Twitter.

Foruden at kræve indsigt i Michelin-guiden ræsonnement, så har kokken også krævet en enkelt symbolsk euro i erstatning. Det vil han have på grund af den skade, guiden har forvoldt, da han efterfølgende fik en depression på grund af afgørelsen om den stjerne, de tog fra ham.

»Jeg har en masse respekt for Michelin i Frankrig, men de har begået en fejl i mit tilfælde, og det skal de anerkende,« har han tidligere udtalt til nyhedsbureauet.

Chefkokken lagde sag an, da han i januar mistede den tredje stjerne.

En stjerne, han kun havde fået et år tidligere i sin restaurant Maison des Bois.

Tidligere har kokken været udsat for meget uheld på sin vej.

For omkring ti år siden var franskmanden ude for en skiulykke, som gjorde, at han ikke kunne arbejde som kok.

Han kom dog på benene igen, men seks år senere brændte hans restaurant ned.

Nu er den ombruste kok så i overskrifterne igen. Michelin-guidens advokater har rettet skarp kritik.

»Det er et spørgsmål om at respektere friheden til at kritisere og have en mening i vores land,« siger Richard Malka, som er advokat for Michelin.