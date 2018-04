Den amerikanske superstjerne Katy Perry har for nyligt skrevet en flirtende kommentar på skuespilleren Orlando Blooms Instagram-billede.

Det skriver Us Weekly.

Den 33-årige sangerinde Katy Perry, der i sin tid storhittede med sangen 'Hot 'N Cold', rygtes at have fundet sammen med den 41-årige skuespiller Orlando Bloom igen.

Sangerindens nyeste kommentar på hans billede lader i hvert fald til, at der atter er en god kemi mellem de to kendisser.

»Oh hey!« Skrev Katy Perry torsdag på Orlando Blooms Instagram-billede. »Jeg har faktisk kigget efter et vaskebræt at vaske mit vasketøj på.«

Billedet Katy Perry har kommenteret på, lagde Orland Bloom op i torsdags. Billedet forestiller ham selv i bar overkrop, imens han stirrer ind i et spejl. Hans trænede mavemuskler er ikke til at tage fejl af.

#tbt capetown ‘Brian fit’ for #zulumovie this photo saved not JUST for vanity but as a lil reminder that I got to that place and I know how to get to that place when I need to go to that place diet-lifting-hours of #nopainnogain and a #mindfulness presence and #focus that just won’t settle nothing but respect for those who can maintain it I try to stay close which is good because im heading back in that direction for Killer Joe soon to be at the @trafalgarstudios 18th may Et opslag delt af Orlando Bloom (@orlandobloom) den 29. Mar, 2018 kl. 7.17 PDT

Katy Perry og Orlando Bloom, som er bedst kendt fra 'Pirates of the Caribbean'-filmene, datede sidste år i ti måneder, men endte med at droppe det.

Dog går rygterne på, at de ikke kan lade hinanden helt være og stadig hænger ud som et romantisk par.

Sangerinden besøgte ham i Prag, da han var i gang med at skyde en film, og de er også blevet set til en Ed Sheeran koncert sammen.

»De ses, så ofte de kan. Det er meget spændende,« siger en kilde tæt på de to stjerne til Us Weekly i februar.