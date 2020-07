Det var på en rejse til Thailand, at makkerparret Türker Alici og Ninos Oraha besluttede sig for, at de ville åbne en donutbutik.

Siden da er det gået stærkt, og efter ti måneder har de åbnet fire butikker under navnet Bronuts, hvor danskerne står i lange køer, for at sætte tænderne i en af de lækre donuts, der er pyntet med diverse slik og chokolade.

Og det var da også en meget tilfreds Türker Alici, B.T. fangede på telefonen:

»Vi er super beærede over, at vi er blevet så populære. Det har taget så meget fart, at vi nærmest har sparket fredagssnolleren ud med Bronuts. Det er jo lidt crazy,« fortæller Türker Alici.

Idéen til Bronuts startede faktisk for længe siden, da Türker Alici og Ninos Oraha rejste rundt omkring i verden og samlede inspiration, men det var først på rejsen til Thailand sidste år, at makkerparret valgte at føre den ud i livet:

»Vi kiggede på hinanden, og så gjorde vi det bare.«

Efter at deres forretning har fået stor succes, så tillader de to Aarhus-mænd sig at drømme videre og større:

»Vores første mål er, at vi vil overtage Danmark stille og roligt. Herefter drømmer vi om at nå ud til turisterne. Når de kommer til Danmark, så ved de, hvad den lille havfrue er, og sådan skal det også være med Bronuts. Den sidste drøm er at komme til udlandet.«

Det er dog ikke kun pengene, der trækker for makkerparret, for det er altså ikke væltet ind med penge til donuts-drengene indtil videre.

»Selvfølgelig vil vi gerne tjene penge, så vi kan leve resten at vores liv uden problemer, men lige nu hiver vi ikke en vanvittigt løn ud til os selv. I de første seks måneder hev vi nærmest ingen løn ud til os selv.«

Türker Alici forklarer, at de stadig ikke tjener styrtende - men det er ikke fordi, at forretningen ikke løber rundt - de vil bare hellere bruge pengene på at investere i forretningen end at trække dem ud til sig selv.

Lige nu har Bronuts butikker i København og Aarhus - næste skud på stammen er Aalborg, hvor drengene åbner endnu en butik den 16. juli.

Rejsen for de to donuts-drenge er altså langt fra slut, og den har indtil videre ført mange gode ting med sig:

»Alt den glæde, vi skaber. Vi får begge to en masse beskeder i vores indbakke om ,at folk synes, det er godt, og at det er fedt at følge med, og at det er de bedste donuts, vi laver.«

»Nu er jeg ikke længere kendt som Türker fra Paradise. Nu er det Bronuts. Det er jo det fedeste, for så har man noget at have det i,« siger Türker Alici afslutningsvis.