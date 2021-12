Vi skal desværre igennem endnu en jul med corona. B.T. har spurgt en række kendte danskere, hvad de gør i år, og om de har måttet ændre planer.

For det første er influencer Mascha Vang særligt påpasselig over for sin morfar i år.

Hun og kæresten Troels er værter juleaften i deres hjem i Kolding, hvor de med børn, forældre, bedsteforældre og Maschas bror i alt bliver ti mennesker.

»Så det bliver lidt en normal jul, men vi tager højde for, at oldefar (Maschas morfar, red.) har KOL og derfor bestemt ikke må få coronavirus,« fortæller Mascha Vang.

»Vi bliver testet, inden de kommer, og i denne uge op til har vi passet ekstra meget på og er ikke taget til alle mulige ting. Min datter har via sin skole været i nærkontakt i de sidste par måneder, så vi er i lang tid blevet testet tre gange om ugen. Vi bliver også testet i dag (tirsdag, red.). Min mor har også købt hjemmetest til os,« tilføjer hun,

Herunder kan du se flere svar.

Hilda Heick:

Keld og Hilda Heick får i år besøg af deres datter, Anette Heick, og hendes lille familie.

»Vi er alle vaccineret. De voksne tre gange og de to drenge to gange. Vi skal være lidt flere sammen to dage før jul. Her er alle vaccineret, men vi tager alle en lyntest på dagen. Vi håber, vi undgår smitte, og bliver vi smittet, så håber vi, at vaccinationen gør, at vi ikke bliver alvorligt syge,« lyder det fra Hilda Heick.

Keld og Hilda Heick. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Keld og Hilda Heick. Foto: Liselotte Sabroe

Claus 'Chili Klaus' Pilgaard:

»Jeg holder jul med mine søstre i Silkeborg. Helt old school og straight ahead. Alle har fået tredje stik, så den kører vi indtil videre med. Men ingen kender dagen, før solen er gået ned,« lyder det fra Chili Klaus.

Chili Klaus Foto: Claus Bech Vis mere Chili Klaus Foto: Claus Bech

Peter Ålbæk:

'Ålen' har seks børn og med egne ord 'et utal af børnebørn'. Han er vært for hele banden i sit hjem i Herfølge, og han har ikke tænkt sig at gøre noget anderledes i år.

»Det skal være, som det plejer. Resten af tiden kan vi udvise forsigtighed, men juleaften bliver fuldstændig efter bogen. De fleste af os er vaccinerede, og dem, der er ekstra opmærksomme tager en lyntest. Jeg er ikke bange. Jeg mener selv, at jeg er udødelig, så det bekymrer mig ikke så voldsomt,« lyder det fra Peter Ålbæk.

Peter Ålbæk. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Peter Ålbæk. Foto: Ida Marie Odgaard

Jim Lyngvild:

Jim Lyngvild og hans mand, Morten, plejer at være værter for et stort selskab af folk, der ikke har andre at holde jul med, men i år bliver de 'kun' ti af deres nærmeste, fortæller han.

»Det kan vi bare ikke i år. Men det er faktisk ikke corona, der er den store faktor, men derimod at Morten og jeg næsten har været ved at knække af arbejdspres. Det er jo fantastisk, at vi har de muligheder for at lave det, vi har lyst til, men det er også hårdt, så i år bliver julen meget neddæmpet,« lyder det fra Jim Lyngvild.

De har derfor også valgt at aflyse deres årlige julefrokost 25. december, ligesom de i år på grund af corona må undvære deres tur til kræftafdelingen på Odense Universitetshospital, hvor de plejer at komme med julegaver.

»Vi giver stadig gaver, men kan desværre ikke selv overrække dem,« fortæller Jim Lyngvild og tilføjer, at han ellers ikke har tænkt sig at gøre noget anderledes juleaften.

Jim Lyngvild. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jim Lyngvild. Foto: Bax Lindhardt

Anne Louise Hassing:

»Jeg skal holde jul med min familie. Vi bliver 14 og tester alle, inden vi kommer, og lufter sikkert også lidt ud. Ellers har vi besluttet, at det ikke skal have fokus,« lyder det fra skuespilleren.

Anne Louise Hassing. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anne Louise Hassing. Foto: Bax Lindhardt

Torben Chris:

»Jeg holder jul med min kone, børn og forældre. Det eneste jeg kommer til at gøre anderledes er at gå mindre i byen og mindre i biografen i juleferien og generelt kede mig mere ligesom alle andre. Og nu med is på søen, så jeg ikke kan fiske!« fortæller komikeren.

Torben Chris. Foto: Andreas Hagemann Bro Vis mere Torben Chris. Foto: Andreas Hagemann Bro

Steen Langeberg:

Tv-værten starter juleaftensdag med at sende 'Go' morgen Danmark' til klokken 14, og herefter tager han hjem og holder jul med sin kone, to børn, sin bror og deres mor.

»Min mor skulle egentlig have været med toget fra Kolding, men jeg tror, at min bror har besluttet at hente hende i stedet,« fortæller Steen Langeberg.

Han og hans hustru har begge fået tredje vaccinestik, ligesom deres datter på syv år har fået sit første. På grund af den stigende smitte i skole og børnehave har de også holdt børnene hjemme siden 10. december, fortæller han.

»Og så har vi holdt os fra sociale arrangementer. Vi håber og beder til, at ingen bliver smittede her de næste par dage. Vi kan ikke selv gøre så meget mere nu, føler vi.«

Steen Langeberg. Foto: Mathias Bojesen Vis mere Steen Langeberg. Foto: Mathias Bojesen

Birthe Kjær:

Birthe Kjær skal holde jul med sin søster og hendes familie. Alle på nær de yngste børnebørn er vaccinerede og bliver testen dagen før, fortæller hun.

»Dog holder jeg mig fra at kramme. Sidste jul tog jeg opvasken, mens der skulle synges om træet, for ikke at være for tæt på – ingen var jo vaccineret dengang – men jeg sang med fra køkkenet. Det gør jeg måske også i år,« lyder det fra Birthe Kjær.

Birthe Kjær. Foto: Lasse Bak Mejlvang Vis mere Birthe Kjær. Foto: Lasse Bak Mejlvang

Tobias Hamann:

»Jeg skal bare holde jul med min mor og far i år. Mine to søstre kommer nemlig ikke hjem på gården i år. Vi tager ikke i kirke i år, men har aftalt at vinterbade i stedet for,« fortæller den tidligere 'Bagedyst'-vinder.

Tobias Hamann. Foto: Kim Haugaard Vis mere Tobias Hamann. Foto: Kim Haugaard

Adam Duvå Hall:

»Jeg skal holde jul med den nærmeste familie. Vi holder det småt og tæt. Alle bliver testet – også børnene. Jeg ved heller ikke, om julemanden kommer forbi. Han bør i hvert fald spritte godt af. Vi krydser fingre for at holde os fri af corona, så vi også kan se et par venner til nytår, men det hele virker lidt som et lotteri for tiden, så jeg sætter ikke forventningerne for højt,« lyder det fra 'Go' morgen Danmark'-værten.

Adam Duvå Hall. Vis mere Adam Duvå Hall.

Magnus Millang:

»Skal holde jul med svigerfamilien. Skide hyggeligt. Men har de seneste par uger aflyst diverse sociale arrangementer og julefrokoster i håbet om at kunne samles juleaften,« lyder det fra skuespilleren.

Magnus Millang. Foto: ETTORE FERRARI Vis mere Magnus Millang. Foto: ETTORE FERRARI

Anders Lund Madsen:

Radio- og tv-værten fortæller i en lang besked til B.T., at de ikke har tænkt sig at gøre noget anderledes i år.

Han skal holde jul med sin familie på klassisk manér med juletræsdans, andesteg, gaver og risalamande til dessert.

»Og så rydder vi op, og mens børnene falder i søvn i deres papkasser, og mens sneen daler over søen, så kysser jeg min kone og bliver lykkelig,« slutter Anders Lund Madsen sin sms.