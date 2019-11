»Det er helt vildt. Det er de tunge drenge og piger, jeg er ude at lege med.«

Peter Mygind stråler som en sol. Er stolt. Over at være en del af den verden, som blandt andre Mads Mikkelsen, Nikolaj Coster-Waldau og Pilou Asbæk allerede har entreret. Den, hvor man leger med de helt store stjerner.

‘Hvad?!’ var da også det også det første ord, der fløj ud af munden på hans to sønner, Julius og Valdemar, da han fortalte, at han skulle spille sammen med Emilia Clarke, dragedronningen fra hitserien ‘Game of Thrones’.

»For dem er det jo helt vildt. Men for min hustru Lise og jeg er det Emma Thompson,« siger han med et skævt men voksent smil om at spille sammen med den Oscar-vindende stjerne fra 'Love Actually' og 'Harry Potter'-universet i den nye julefilm ‘Last Christmas’, som har premiere 14. november.

Emma Thompson og Emilia Clarke i julefilmen 'Last Christmas'. Foto: Universal Pictures Vis mere Emma Thompson og Emilia Clarke i julefilmen 'Last Christmas'. Foto: Universal Pictures

Men den prisvindende engelske stjerne er ikke blot på rollelisten. Hun er også medforfatter på manuskriptet og producer på filmen og har derfor haft en velvoksen finger med i alt. Inklusive at Peter Mygind fik rollen.

Var han ikke kæmpe fan af Emma Thompson i forvejen, er Peter Mygind i den grad blevet det.

Drømmen om udlandet startede for alvor for et par år siden, hvor Peter Mygind fik lyst til at udvide paletten uden for Danmarks grænser.

»Jeg har jo prøvet lidt af hvert. Fra ‘Score-Kaj’ til ‘Riget’, fra ‘Nikolaj og Julie’ til ‘Borgen’. Og nu, hvor mine børn er store, er tidspunktet perfekt,« forklarer han om drømmen, som i første ombæring førte til tv-film og -serier i Tyskland.

Jeg var forberedt på, at ingen ville hilse på mig Peter Mygind om at medvirke i filmen

For Peter Mygind var den vej nærliggende. På grund af sine år på kostskole i Schweiz som dreng taler han nemlig sproget flydende.

Men rollen i ‘Last Christmas’ er hans første skud på den internationale bane. Og et skud, der gik tjept.

Blot et par dage efter, at Peter Mygind havde mailet video af sin prøvescene til London, modtog han svar: ‘Emma Thompson er vild med dig’, stod der.

Få dage senere stod der en limousine foran hjemmet i Charlottenlund. Og så var Peter Mygind ellers på vej til London. Med sommerfugle i maven over at skulle spille over for så store stjerner.

Scene fra filmen 'Last Christmas' med Michelle Yeoh og Peter Mygind. Foto: Universal Pictures Vis mere Scene fra filmen 'Last Christmas' med Michelle Yeoh og Peter Mygind. Foto: Universal Pictures

For ikke at blive skuffet havde han dog skruet helt ned for forventningsblusset.

»Jeg var forberedt på, at ingen ville hilse på mig, ingen ville tale med mig. At jeg var 'Mr. Nobody'. Men jeg havde knap sat mig i sminken, før døren gik op.«

»Der stod Emma Thompson og råbte mit navn, kom hen og krammede mig og takkede mig igen og igen for, at jeg ville være med i hendes film. Men det var jo mig, der var taknemmelig,« smiler Peter Mygind helt genert.

Tre uger tilbragte han på produktionen. Omgivet af kærlige vibrationer. Ikke kun fra Emma Thompson. Fra alle på holdet.

»Men hun er det kærligste, sødeste, mest rummelige menneske, jeg nogensinde har mødt i hele branchen. Tænk sig at være så stor en stjerne og have så stort et overskud. Jeg faldt fuldstændig til ro,« siger han benovet.

»Så hold kæft, det var en oplevelse. Jeg er dybt taknemmelig over, at det lige præcis var sådan en film med en vigtig historie om at tage ansvaret for sit eget liv, der blev min internationale debut.«

Hvad fremtiden byder på den internationale scene, må vise sig. Rollen i Emma Thompsons film har allerede ført til en række møder i Los Angeles, så måske venter endnu større oplevelser forude.

»Jeg er så taknemmelig over, at det er nu, jeg begynder. For med alt det, jeg har prøvet som skuespiller, står jeg meget godt på mine ben.«