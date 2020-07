Tobias Dybvad kan andet end at underholde voksne mennesker, nu skal børnene også underholdes.

Tobias Dybvad er blandt andet kendt for programmet ‘Dybvaaaaad’, hvor han fremhæver sjove vendinger fra reality-deltagere og komiske scener fra reality-programmer foran et stort publikum.

Nu går Tobias i en helt anden retning.

Sammen med sin kæreste Marie Stegger Schmidt har han startet et lille firma ved navn ‘Charleys Mor’ og ‘Charleys Far’, som er firmanavne inspireret af deres søn Charley.

'Jeg er ovenud begejstret for at være ‘Charleys Mor’. Og ikke nok med det, så har jeg sammen med ‘Charleys Far’ startet et lille firma.' skriver Marie på Facebook.

'Du skal være så hjertens velkommen til at følge rejsen, i det at lægge sygeplejeuniformen på hylden og hoppe ud fra 10 meter vippen som iværksætter med alt, hvad det indebærer.'

'Vi er nemlig ved at skabe et legende univers rundt om en børnebog,' fortsætter Marie på Facebook.

Den nye børnebog ‘Drillepind’ er udarbejdet af både Tobias og Marie.

'En eftermiddag nævnte jeg mine tanker om en drillepinds karakter for min kæreste. Han greb den, og pludseligt brainstormede vi på en masse idéer og var faktisk igang med at idéudvikle. Nok uden vi egentligt helt vidste det. Og sådan fik ‘Drillepind’ sin begyndelse,' skriver Marie på ‘Charleys Mor’s’ Instagram-profil.

'Det er så brændende et ønske at ‘Drillepind’ bliver så legende, sjov og forståelig for børnene som overhovedeligt mulig. At den faktisk siger dem noget og bliver en kammerat,' skriver Marie fortsat på profilen.

Bogen testlæses lige nu af en masse børn, inden den går i produktion.

Se forsiden på den nye børnebog herunder:

Det er svært vanskeligt ikke at blive sindsygt begejstret når jeg ser hvordan det hele former sig Aj, men se lige den forside. Gud, hvor bliver det spændende at bladre i den

