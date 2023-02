Lyt til artiklen

Hitserien 'Bridgerton' er blevet en skuespiller fattigere.

Phoebe Dynevor, der i seriens to første sæsoner spillede Daphne Bridgerton, vender ikke tilbage i den kommende tredje sæson.

Det skriver Variety.

»Jeg har klaret mine to sæsoner. Jeg har lavet, hvad jeg ville med den karakter og hun (karakteren Daphne Bridgerton, red) havde en fantastisk fortælling,« siger den 27-årige 'Bridgerton'-stjerne til Variety.

Her ses 27-årige Phoebe Dynevor i rollen som Daphne Bridgerton. Foto: Netflix Vis mere Her ses 27-årige Phoebe Dynevor i rollen som Daphne Bridgerton. Foto: Netflix

Phoebe Dynevor havde en hovedrolle i første sæson, hvor romancen mellem Daphne Bridgerton og Hertugen af Hastings, spillet af Regé-Jean Page, var det store fokus.

Derfor kom det som et chok for seriens mange seere, da Regé-Jean Page ikke ville vende tilbage i rollen i den seneste sæson - der også indebar en langt mindre rolle til Phoebe Dynevor.

Trods sit exit glæder Phoebe Dynevor sig nu til at se den kommende sæson og afviser ikke, at hun i fremtiden kan vende tilbage.

Men for nu er 'Bridgerton' et lukket kapitel for skuespilleren.