Zendaya er navnet, der lige nu er på alles læber i Hollywood. Hun er i øjeblikket aktuel i den nye Spider-Man-film med titlen ‘Far from home’ og den kontroversielle HBO-serie ‘Euphoria’, men den 22-åriges stjernestatus blev slået fast længe før.

Siden hun var bare 13 år, har det nemlig stået klart, at Zendaya - med det borgerlige navn Zendaya Maree Stoermer Coleman - ikke er som de andre. Langt fra.

»Hun er cool. Du kan skabe berømmelse. Du kan skabe reklame. Du kan skabe sange. Men du kan ikke skabe det at være cool.«

Sådan lød rapperen LL Cool J's beskrivelse af Zendaya i Vogue, efter at hun i 2017 optrådte i hans populære amerikanske program ‘Lip Sync Battle’, hvor kendte mimer og optræder med deres version af et kendt hit.

For mange danskere vil Zendaya nok primært være et ansigt kendt fra de nye Spider-Man-film eller fra Disney Channel. Men i USA har hun været en støt voksende stjerne i mange år.

Som bare 13-årig fik hun sin første rolle i Disney-serien ‘Shake it up’ og flyttede fra sit hjem i Oakland til Los Angeles. Blot tre år efter var hun en så magtfuld faktor, at Zendaya som bare 16-årig var producer på Disney-serien ‘K.C. Undercover’, hvor hun også havde hovedrollen.

Her forlangte hun desuden, at familien i serien var en sort familie. Ellers ville hun ikke lave projektet.

Det stod altså tidligt klart, at Zendaya var en ung skuespiller med stærke holdninger. Og holdninger, hun i den grad ikke var bange for at ytre højt.

Zendaya er af flere amerikanske medier udråbt til den nye, store stjerne. Foto: ETIENNE LAURENT Vis mere Zendaya er af flere amerikanske medier udråbt til den nye, store stjerne. Foto: ETIENNE LAURENT

Én aften ændrede alt

Men selvom Zendaya tidligt var et kendt og respekteret navn i dele af branchen, var det ved Oscar-uddelingen i 2015, at den på det tidspunkt 18-årige stjerne fik sit reelle gennembrud.

Her havde Zendaya, der dengang ikke var kendt i den brede offentlighed, fået sneget sig med på den røde løber.

Hun var iført en smuk, hvid kjole, men mediet E!’s modekommentator Giuliana Rancic bed især mærke i Zendayas hår, der på aftenen sad i dreadlocks.

»Det hår sluger hende. Jeg føler, hun lugter af patchouli olie (en olie kendt for sin karakteristiske duft af moskus, red.),« lød det fra Giuliana Rancic.

Zendaya og hendes dreadlocks kom på alles læber, efter hun mødte op på den røde løber til Oscar-showet i 2015. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere Zendaya og hendes dreadlocks kom på alles læber, efter hun mødte op på den røde løber til Oscar-showet i 2015. Foto: LUCAS JACKSON

Trods sin unge alder valgte Zendaya at gå lige i flæsket på kritikeren og skrive et langt svar på sin Instagram-profil.

‘Der er allerede hård kritik af afroamerikansk hår i samfundet, uden at vi behøver hjælp fra uvidende mennesker, som vælger at dømme andre baseret på, hvordan deres hår sidder. At jeg har mit hår i dreadlocks på den røde løber til Oscar var for at vise dem i et positivt lys. For at minde farvede mennesker om, at vores hår er godt nok,' skrev Zendaya blandt andet.

Hele episoden gik viralt, og Zendaya blev støttet af verdensstjerner som Solange, Whoopi Goldberg og Kerry Washington. Efterfølgende undskyldte E!’s modekommentator - og Mattel producerede en Zendaya-Barbie-dukke. Med dreadlocks naturligvis.

Pludselig var 18-årige Zendaya med lynets hast blevet én, alle kendte - og ville kende.

Fra Disney-pige til superstjerne

Siden den aften i 2015 er det gået stærkt for Zendaya. Fra at snyde sig med på den røde løber blev hun i 2018 inviteret med som en såkaldt presenter på scenen.

Og fra at være en, som hendes stylist Law Roach ifølge The Guardian klædte i de samme outfits som Beyoncé i håb om en smule opmærksomhed, har Zendaya i dag sin egen kollektion i samarbejde med Tommy Hilfinger, og hun er ambassadør for Lancome.

Hun har været på forsiden af det prestigefyldte modemagasin Vogue to gange, og når hun tropper op på den røde løber, er hun altid en af dem, man taler om - som ved dette års Met Galla, hvor hun imponerede i en Askepot-kjole, der om noget sagde et endeligt farvel til Disney.

Men det, der for alvor gør, at alle andre taler om Zendaya, er det, stjernen selv taler om. Både i interviews og på sine sociale medier, hvor hun på Instagram alene har 60 mio. følgere.

Zendaya mødte op som Askepot på den røde løber til dette års Met Galla. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Zendaya mødte op som Askepot på den røde løber til dette års Met Galla. Foto: ANGELA WEISS

For den 22-årige stjerne bruger sin berømmelse og platforme til at tale om race og unges problemer, og hun bliver ikke uden grund kaldt ‘en af de mest lysende stjerner i sin generation’ af Vox og ‘den stærkeste unge politiske stemme lige nu’ af Vogue.

Især race og repræsentation af sorte i filmbranchen optager den 22-årige stjerne.

»Jeg er, hvad jeg tror man kan kalde Hollywoods acceptable version af en sort pige, og det skal der laves om på,« sagde Zendaya til Beautycon-festivalen i New York sidste år.

I flere interviews, blandt andet i Marie Claire, har skuespilleren fortalt, hvordan hun også selv bevidst går efter roller, som man ikke normalt ville caste sorte piger i - som eksempelvis Spider-Man-universet.

Zendaya med skuespillerne Jake Gyllenhaal og Tom Holland, der alle medvirker i den nye Spider Man-film. Foto: ISABEL INFANTES Vis mere Zendaya med skuespillerne Jake Gyllenhaal og Tom Holland, der alle medvirker i den nye Spider Man-film. Foto: ISABEL INFANTES

Kontroversiel hovedrolle

Mens hun lige nu er aktuel i netop 'Spider-Man: Far From Home’, trækker hun også overskrifter for sin hovedrolle i serien ‘Euphoria’, hvor hun spiller en 17-årig stofmisbruger, der prøver at navigere i en ungdomsverden fyldt med sex, porno, narko og mentale problemer. Serien er blevet kaldt kontroversiel og chokerende, men selv mener Zendaya, den er nødvendig.

»For mig er serien ikke chokerende. Jeg kender mange 17-årige, der går igennem de her ting. Det er ikke mere chokerende, end hvad vi har set i 'Game of Thrones'. Det, der er chokerende, er, at vi ikke er vant til at se de her ting så ærligt,« siger hun i et stort forsideinterview med Paper Magazine.

Rollen har i den grad skabt en helt ny platform for Zendaya, der også i den kommende tid har mange filmprojekter på tapetet. Og trods sin unge alder, er der hverken mangel på ambition eller refleksion hos Zendaya.

»Hvilke muligheder kan jeg give? Hvordan kan jeg skabe forandring, hvordan kan jeg tilføje flere stemmer? Vil jeg selv instruere, eller skal jeg selv skrive det?« siger hun til Paper Magazine.