»Jeg er ikke typen, der elsker opmærksomhed - i modsætning til min mor,« fortalte en 21-årig Stephanie Kessler til B.T., da 'Familien fra Bryggen' havde premiere i 2011.

Siden er der løbet meget vand i stranden, og i dag er nærmest hele Danmark på kælenavn med Stephanie 'Geggo' Karma Salvarli, der tirsdag fylder 30 år.

Dagen bliver fejret med ægtemanden Cengiz Salvarli, deres fireårige datter Alba og en lille ny, der foreløbig ligger og bobler i maven.

Med sin lille kernefamilie lever 'Geggo' et liv, der langt fra ligner det, hun selv voksede op i. Og selv om Linse Kessler har kaldt det sin største fortrydelse, så bebrejder 'Geggo' ikke sin mor for de sammenlagt syv år, Linse Kessler sad i fængsel for blandt andet ulovlig våbenbesiddelse, vold, indsmugling af hash, trusler rettet mod vidner og ulovlig indtrængen.

Familien Kessler er aktuelle i realityserien "Familien på Bryggen", der handler om familiens dagligdag på Amager. Medvirkende i serien er bokser Mikkel Kessler, hans storesøster Linse Kessler, Linses datter Stephanie Kessler og Linse og Mikkels mor, Ann Kessler, også kaldet Mobber. Foto: Camilla Rønde

»Jeg havde den fedeste barndom. En psykolog ville måske sige, min opvækst kunne have været bedre, men det skal jeg selv vurdere. Og jeg har haft den fedeste barndom, hvis du spørger mig,« har hun tidligere sagt til Ritzau.

Hun husker, ifølge Se & Hør, ikke meget fra sine ugentlige besøg i fængslet, hvor den stod på rejemadder, spil og hygge. Og når Linse Kesslers fængselsdomme var af kortere varighed, fik hun at vide, at moderen bare var ude at arbejde på en boreplatform og snart kom hjem igen.

I mellemtiden blev lille 'Geggo' passet af sin onkel, bokseren MIkkel Kessler, eller mormor, Ann Patricia 'Mopper' Christiansen, som både før og efter sin død i 2016 havde en ganske særlig plads i 'Geggos' hjerte.

'Geggos' far kunne ikke passe hende. For Sonny levede et liv, hverken 'Geggo' eller hendes mor ønskede at være en del af.

Mikkel Kessler i Wales. Søster Lenina alias Linse og hendes datter Stephanie på Mikkels hotel. Foto: Nils Meilvang

'Da jeg blev født, skete der en masse ting, jeg ikke helt er klar over. Men jeg ved, at det i hvert fald endte med, at min far begyndte at tage en masse stoffer, og min mor nægtede ham at se mig. Han fik et par chancer til at passe mig, før stofferne tog over, men han brændte dem, og min mor slog hånden i bordet og kaldte sig selv både far og mor herfra,' har 'Geggo' tidligere skrevet på sin blog.

Til gengæld førte hendes egen afhængighed til mødet med den mand, der siden ønskede at blive en kærlig faderfigur i deres datters liv.

I 2015 begyndte 'Geggo' nemlig at tage lidt flere ture ned til slikbutikken, der lå over for hendes mors lejlighed på Islands Brygge. På grund af de søde sager, men måske især på grund af den søde sag bag disken.

Det var Linse Kessler, der spottede Cengiz Salvarli og spurgte, om 'slikmanden' ikke var noget for datteren. Og 'Geggo' måtte medgive, at hun ikke kunne stå for den halvt tyrkiske mørke mand med det perfekte hår og de rene negle.

Stephanie og Cengiz i 2016. Foto: Stephanie Karma Christensen

'Snorlige og gennemført lækker,' som hun i slutningen af marts 2015 beskrev den nye kæreste i et afsnit af 'Familien fra Bryggen' og tilføjede:

»Jeg er overbevist om, at han er 'the one'.«

To år senere faldt Cengiz Salvarli på knæ på en ferie til Thailand. I sommeren 2017 blev de hemmeligt gift i Las Vegas og samlede siden venner og familie til en storslået bryllupsfest på Kokkedal Slot i april 2019.

Her tog hun efternavnet Salvarli, men havde sørget for at gøde de dybe familieære rødder, da hun i 2016 blev mor til datteren Alba, som fik mellemnavnet Ann som en hyldest til mormoren.

Stephanie 'Geggo' Karma Salvarli med lille Alba i 2016. Foto: Stephanie Karma Christensen

Dele af familien har hun dog mistet på vejen.

»Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke taler med dem mere,« sagde 'Geggo' sidste år til B.T. om onkelen Mikkel Kessler og hans hustru, Lea Hvidt, men tilføjede, at hun ikke var klar til at delagtiggøre Danmark i årsagen.

»Den eneste, jeg har tilbage af min familie, er min mor, men så har jeg verdens bedste svigerfamilie,« siger 'Geggo', der i løbet af de seneste 10 år har cementeret, at hun ikke har brug for Mikkel Kessler.

Da 'Familien fra Bryggen' havde premiere i 2011, var hun bare 'Mikkel Kesslers niece'. Man havde måske hørt om Linse Kessler, der dengang var kendt for at have 'Skandinaviens største barm', men seriens trækplaster var i første omgang bokseren, som også medvirkede i første sæson.

Den 16. sæson af 'Familien fra Bryggen' starter 22. august 2019, og her skifter Linse blandt andet navn til Lenina Colemann. Foto: TV3

Siden er familiens kvinder blevet Danmarks helt store stjerner, og Stephanie 'Geggo' Karma Salvarli, der oprindeligt ville være forsvarsadvokat eller dyrlæge, men blev poledance-instruktør og barbestyrer på sin mors stripklub, 'Copenhagen Redlight', endte som tv-stjerne, iværksætter og blogger.

»'Geggo' er beige og borgerlig og ordentlig. Da jeg fik 'Geggo', var jeg lige blevet 24 år, og jeg havde så meget ild i røven. Jeg var slet ikke så moden, som 'Geggo' er,« sagde Linse Kessler i ’Familien fra Bryggen’ tilbage i 2016.

Efter at have levet en tredjedel af sit liv på tv er 'Geggo' måske gået fra temperamentsfuld vildbasse til 'beige og borgerlig'. Men hun har kunnet stå inde for alle sine foreløbige 30 år. For hun har været sig selv hele vejen igennem, fortalte hun sidste år til B.T..

Og så er der måske nogle momentvise uheldige valg af foundation og tykkelse på øjenbryn, tilføjer hun med et smil.