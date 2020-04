Den populære komiker, Mark Le Fêvre, kan glæde sig over at have opgraderet udelivet på hjemmeadressen fra altan i København til have og grønt græs i forstaden.

Jyde-manden har nemlig købt et hus i Karlslunde med kæresten, Sidsel Fisker Buhl Jørgensen.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Huset - som er fra 1986 - har over 230 kvadratmeter bolig og ligger ikke langt fra vandet i Køge Bugt.

Oprindeligt var villaen udbudt til lige under seks millioner kroner, men det virker til, at parret har været gode til at handle om prisen.

I hvert fald fik komikeren og kæresten - som ofte optræder i de populære videoer på Facebook, hvor Mark Le Fêvre portrætterer en karakter med jyske rødder, Jyde-mand - et afslag på næsten 400.000 kroner med i handlen, før de skrev under på skødet.

Lejlighed til hus

På sin Instagramprofil fortæller komikeren, at huskøbet kommer efter en operation i hovedet, som han gennemgik i november efter tegn på kræft.

Han ville forkæle sig selv og købe enten en bil eller et hus, når han stod rask på den anden side - og det blev altså til en villa i Karlslunde.

Før det boede parret i en lejlighed på 128 kvadratmeter i den københavnske bydel Nordvest, som de købte tilbage i 2017. En lejlighed som de fik solgt efter blot 29 dage på markedet for 3.930.000 kroner ifølge Boliga.dks oplysninger.

Nu har parret altså både fået mere plads og en have i det nyindkøbte hjem, der dog stadig ligger i Storkøbenhavn og altså ikke i Jylland, hvor komikeren voksede op ved Horsens.

Udover sit onemanshow BØVL og sine videoer på Facebook, er Mark Le Fêvre kendt fra underholdningsprogrammet Stormester på TV2, der vender tilbage til efteråret.

