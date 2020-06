Den til tider provokerende Fox News-vært Sean Hannity er blevet skilt fra sin kone, Jill Rhodes.

Parret blev gift i 1993 og har to børn sammen - en datter ved navn Merri Kelly og en søn ved navn Patrick.

Den 58-årige tv-vært og hans kommende eks-hustru bekræfter bruddet over for både Page Six og USA Today.

'Sean og Jill er enige om at samarbejde, da dette er i deres børn interesse,' skriver parret i en pressemeddelelse.

Sean Hannity hilser på præsident Donald Trump tilbage i oktober 2018. Foto: JIM WATSON Vis mere Sean Hannity hilser på præsident Donald Trump tilbage i oktober 2018. Foto: JIM WATSON

Parrets to børn er henholdsvis 18 og 21 år.

I pressemeddelelsen afslører Sean Hannity og Jill Rhodes også, at de faktisk blev skilt sidste år - efter 26 års ægteskab - efter fleres års seperation.

Dette har de altså dog formået at holde hemmeligt indtil nu.

'Fredelige aftaler mellem Sean og Jill blev lavet for mere end fire år siden. De har formået at bibeholde et tæt forhold som forældre til deres fælles børn,' står der i meddelelsen, hvori det tidligere par afviser at besvare yderligere spørgsmål.

Ifølge de amerikanske medier begyndte rygterne om skilsmisse at sprede sig som følge af corona-krisen. Det skyldtes, at Jill Rhodes ikke var ved sin mands side til diverse Fox News-arrangementer.

En ven tæt på det tidligere par siger til Page Six, at Sean Hannity og Jill Rhodes stadig er gode venner, og at de stadig holder familiemiddage sammen med deres børn.

Vennen afviser, at bruddet skete som følge af, at en af parterne fandt en anden.