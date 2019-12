Megahittet 'Pumped Up Kicks' gik ikke manges ører forbi, da sangen udkom tilbage i 2010.

Selvom hittet ubestridt er Foster The Peoples allerstørste hit, så overvejer rockbandet dog at sende sangen på pension.

Det fortalte forsangeren Mark Foster i et længere interview med Billboard tidligere på måneden.

Overvejelsen skyldes teksten i sangen, der handler om en studerende ved navn Robert, som fantaserer om at skyde sine klassekammerater. Teksten i sangen lyder blandt andet således:

»Yeah, he found six-shooter gun - In his dad's closet, boy in a box of fun things - I don’t even know what - But he’s coming for you, yeah, he’s coming for you,« mens omkvædet er, som følger:

»All the other kids with the pumped up kicks - You'd better run, better run, out run my gun - All the other kids with the pumped up kicks - You'd better run, better run, faster than my bullet.«

På dansk kan det oversættes til, at Robert finder en pistol i sin fars skab, og at han vil angribe sine medstuderende, som han råder til at løbe for deres liv.

Da Billboard under interviewet med bandet spørger indtil insinueringen af vold og skoleskyderier i "Pumped Up Kicks", svarer Mark Foster:

»Jeg afbryder dig i dit spørgsmål og siger, at det med skoleskyderier ikke bliver nævnt i sangen,« siger han og fortsætter:

»Jeg tror bare, at folk har udfyldt hullerne og gået ud fra, at det er et skoleskyderi, det handler om. Den handler mere om en persons psyke. Sangen er åbenlyst om voldelige ting, men det er misforståelse, at den handler om skoleskyderier. Det vil jeg gerne pointere.«

Han afslutter dog sætningen med citatet, som har trukket overskriften i denne artikel:

»Jeg tror, det er på tide at pensionere sangen.«

Til spørgsmålet om, hvorvidt det skyldes USA's mange skoleskyderier, at bandet vil droppe deres megahit, svarer forsangeren »ja«.

»Skoleskyderierne bliver ved med at ske, og jeg føler, at der er mange mennesker, som er blevet berørt af masseskyderierne i landet, enten personligt eller som pårørende. Min sang er nærmest udløser for tanken om noget smertefuldt, de må have været igennem. Og det er ikke derfor, jeg laver musik,« siger han.

Forsangeren uddyber ikke, hvad 'pensionere sangen' betyder. Det er derfor uvist, hvorvidt bandet blot vil stoppe med at optræde med sangen, eller om de overvejer at trække den helt fra diverse streamingtjenester og lignende.

17 personer døde sidste år i et af de værste skoleskyderier i USA's historie. Gerningsmanden var den 19-årige Nikolas Cruz, og hans yndlingssang var netop 'Pumped Up Kicks'.