Realitydeltageren undskylder for nattens drama, hvor han blev efterlyst hos politiet.

Det var en chokeret Fie Laursen, der sent torsdag aften gik ud til sine følgere på Instagram og fortalte, at hendes bror Boris Laursen var forsvundet og havde været væk i 24 timer. Sagen var blevet anmeldt til politiet, men det viser sig nu, at der intet kriminelt lå bag.

Københavns Politi bekræftede onsdag morgen over for Realityportalen, at han var blevet fundet i god behold, men politiet ville ikke ud med, hvad der var sket. Fie Laursen selv ville heller ikke fortælle hele historien, men hun åbnede op for, hvorfor hun slog alarm.

'Boris er fundet, og der er i nat sket nogle ting, som jeg har brug for at tænke over og bearbejde. Jeg kommer ikke til at gå i detaljer med dette, da det ikke er mit liv, det omhandler. Og jeg kan derfor kun udtale mig kort om mit eget liv og ikke Boris. I går var der tale om blodaftryk i mit hjem, bekymrende beskeder og derefter ingen kontakt – og da Josefine og jeg i nat fik et tegn om, hvor han var, blev vi mødt af ejeren til hjemmet, som havde en påvirket adfærd, vi følte meget truende,' skrev hun på Instagram og fortsatte:

'Politiet kom til min lejlighed, da jeg kom grædende og rystende tilbage over denne mands opførsel, og min bekymring var højere end før. De tjekkede til blodet, og der var mistanke om kidnapning, og at Boris ikke befandt sig frivilligt dér. Vi fandt ud af, at det ikke var sagen, men noget helt andet. Han er OK. Jeg fik min bror hjem ved 4-tiden i nat. Min familie og jeg vil gerne takke til alle der skrev – og til politiet for at have været så hjælpsomme.'

Boris: Det var en misforståelse

Realityportalen har forsøgt at få en kommentar fra både Fie og Boris, men det har ikke været muligt. På Instagram åbner han nu selv op m nattens drama, og selv om han ikke direkte vil fortælle, hvad der skete, så underskylder han for postyret.

'Tak til alle jer, der har været på bekymrede for mig. Men jeg er okay. Det var en misforståelse. Jeg er ked af denne situation, men jeg vil fokusere fuldt ud på min familie og fremtid nu. Undskyld mange gange,' skriver han i opslaget.

Herunder kan du se de opslag, som Fie og Boris i dag har delt på Instagram:

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.