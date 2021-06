I lidt mere end et år var der tavshed fra hende på de sociale medier – og hun holdt sig væk fra rampelyset der.

Men nu er den britiske sangerinde Cheryl Cole tilbage efter sin lange pause og sætter ord på, hvorfor hun pludseligt trak sig.

Det skriver magasinet Glamour, der har talt med den 37-årige tidligere 'X Factor'-dommer, efter hun i sidste uge brød tavsheden på Instagram og delte sit første billede i 53 uger:

»Det bedste, jeg har lært det seneste år, er, at det er virkelig, virkelig sundt for din hjerne at holde en pause fra sociale medier,« fortæller hun.

»Jeg er ved at lære, at jeg kan have det helt fint uden andre, bare at være mig selv. Jeg er ved at lære at være glad ved bare at være mig selv,« forklarer hun undervejs i interviewet.

Det seneste år har hun brugt på at være sammen med sin fireårige søn Bear, som hun fik med sangeren Liam Payne – der især er kendt for at have været en del af bandet One Direction.

De to gik fra hinanden kort tid efter sønnens fødsel.

Videre fortæller sangerinden, der blot går under fornavnet Cheryl, at hun ser frem til at kunne give kram igen, når pandemien er slut:

»Skyldfrie kram, mange kram. Og bare at kunne være sammen med venner og familie, lige når man vil,« fortæller hun til Glamour.