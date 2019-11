Efter otte år væk fra skærmen vender britiske Jo Frost nu tilbage.

Hvis du ikke lige genkender hendes navn, så genkender du måske den titel, hun gik under - og som også var titlen på hendes program: 'Supernanny'.

Hver uge kunne seere se Jo Frost, som er en anerkendt børneopdragelsesekspert, rejse rundt fra by til by for at hjælpe familier, som kunne havde brug for hendes evner.

Men for otte år siden - i 2011 - gled det sidste afsnit over skærmen, og siden har man ikke hørt meget til hende.

Indtil nu.

For til næste år gør den 48-årige brite nemlig comeback i tv-stuerne, når der er premiere på den nye sæson af 'Supernanny', som denne gang finder sted i USA. Det skriver People.

Selvom der er gået en del år, siden hun sidst var på skærmen, bliver hun stadig genkendt.

»Der er en helt ny, ung generation af børn, som har set mit program med deres familier på de sociale medier, og når jeg rejser på tværs af landet, så takker disse unge børn mig. Det er meget rørende, og det får altid tårerne frem i mine øjne,« fortæller Jo Frost til People.

Det vides ikke om - eller hvornår - den nye sæson af 'Supernanny' vil kunne ses herhjemme.