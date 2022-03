TV 2 mangler fortsat en ny medvært til Sarah Grünewald i 'Vild med dans'. Men nu melder flere kandidater sig på banen.

»Jeg tror, 'Vild med dans' vil have rigtig godt af, at det er en vært, som har noget mellem benene,« lyder det fra Signe Lindkvist.

Den 47-årige tv-vært, der i 2018 fik en femteplads i programmet, er ikke afvisende over selv at tage den ledige værtsplads, hvis hun blev spurgt, men hun gætter på, at TV 2 ender med at vælge en mand:

»Nu har der været meget noget med nogle lange kjoler. Jeg tænker, at man som seer kan have lyst til, at der også er en mand,« tilføjer hun.

Signe Lindkvist til Zulu Awards. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Signe Lindkvist til Zulu Awards. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Og her er tidligere 'Boogie'-vært Mikkel Herforth måske en mulig kandidat?

Han har både været vært på programmer som 'Go' morgen Danmark' og 'Danmark har talent', men de sidste mange år har han dog været væk fra skærmen.

Da B.T. møder ham på den røde løber, fortæller han, at han 'forsvandt' for i stedet at rykke om bag kameraet og producere tv-serier som 'Fredløs', '29' og Melvin Kakoozas komedieserie 'Sunday'.

»Det er noget, jeg længe gerne har villet fordybe mig i og derfor har brugt mange år på at blive dygtig til. Det er også derfor, at jeg er her i dag,« lyder det fra 42-årige Mikkel Herforth, der ikke savner livet som tv-vært.

Mikkel Herforth yderst til højre til Zulu Awards. Vis mere Mikkel Herforth yderst til højre til Zulu Awards.

»Nej, det gør jeg ikke. Så skulle det kun lige være, hvis 'Vild med dans' ringer en dag. Så skal jeg nok være der,« fortæller han og tilføjer, at han ikke har fået tilbuddet og heller ikke tror, det sker.

»Jeg har svært ved at se den komme, for at være helt ærlig.«

En anden mandlig vært på den røde løber er Mads Steffensen, som dog som altid holder kortene tæt på kroppen og derfor ikke vil sige, om han er blevet spurgt.

Han ser dog ikke sig selv som den mest oplagte kandidat, da han ikke mener, at han er den store dansetype.

Mads Steffensen til Zulu Awards. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Mads Steffensen til Zulu Awards. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

»Jeg er blevet spurgt, om jeg ville være med som danser. Det er ikke lige mig. Jeg danser virkelig dårligt. Jeg ikke den første, de tænker på som vært.«

Hvis TV 2 alligevel vælger en kvindelig vært, er Claudia Rex, der i mange år har medvirket som professionel danser, klar.

»Det ville jeg elske. Jeg ville klart sige ja, hvis jeg blev tilbudt det,« lyder det fra Claudia Rex, der ikke tror, at TV 2 har hende i tankerne.

»Hvis de kunne se mig i den rolle, tror jeg, de havde spurgt mig. Men jeg ville takke ja med kyshånd.«

Claudia Rex til Zulu Awards. Vis mere Claudia Rex til Zulu Awards.

Til sidst dukker Sarah Grünewald op på den røde løber.

Hun siger, at hun endnu ikke ved, hvem der bliver hendes nye medvært, men hun håber, man vælger en garvet type, som ikke lader sig rive med af, at det er live-tv.

»Man kan hurtigt ryge op i et gear, så jeg håber, det er en, der har en god jordforbindelse. Vi har at gøre med en masse deltagere, som synes, at det er det vildeste i verden at lave 'Vild med dans', så det er vigtigt, at vi som værter holder skibet lidt i ro,« forklarer hun og tilføjer, at hun ikke har nogen præferencer, om det bliver en mandlig eller kvindelig medvært.

»Det er fuldstændig ligegyldigt.«

Hun afviser også, at hun selv har overvejet at sige stop i år.

»Nej, ikke lige nu. Jeg holder så sindssygt meget af det program.«