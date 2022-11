Lyt til artiklen

49 år efter sin mystiske død mener en gruppe forskere nu at vide, hvad der tog livet af Bruce Lee.

Og det var tilsyneladende vand.

Kampsportsstjernen levede efter alt at dømme på en alt for væskeholdig diæt, som hans nyrer ikke kunne nå at udskille, lyder det i en videnskabelig artikel, som vil blive bragt i næste udgave af Clinical Kidney Journal.

Bruce Lee var 32 år og på toppen af sin karriere, da han en dag i 1973 lagde sig til at sove og aldrig vågnede op igen. Ved obduktionen fandt lægerne, at han havde en hævelse i hjernen, og som dødsårsag angav man en overfølsomhed over for det beroligende stof meprobamat.

Men det var ikke første gang, Bruce Lee havde benyttet sig af pågældende medicin, og i årene efter dødsfaldet opstod flere teorier.

Et dødeligt indtag af enten kokain eller cannabis blev foreslået. Det samme gjorde, at Bruce Lee i al hemmelighed var blevet dræbt af gangsters eller at han var blevet ramt af en kinesisk forbandelse – denne teori baserer sig på, at hans storebror led vuggedøden, og at hans søn, Brandon Lee, blev dræbt af et dødeligt skud fra en attrappistol under filmoptagelser.

De mest plausible lød, foruden den officielle dødsårsag, på hedeslag eller epilepsi. Men ifølge Bruce Lees kone, Linda Lee Cadwell, havde filmstjernen aldrig lidt af epilepsi.

Hun har til gengæld kunnet berette, hvordan Bruce Lee mistede appetitten i de sidste år af sit liv og begyndte at leve af gulerødder og æblejuice.

Og så drak han i øvrigt utrolig meget vand.

Blandt andet, fordi hans brug af cannabis gav ham en øget tørst, lyder det i rapporten, hvor forskerne konkluderer, at Bruce Lee havde en dysfunktion i nyren, som gjorde ham ude af stand til at udskille den øgede mængde vand.