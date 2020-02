Tina Lund har reklameret for ting, hun ikke kan stå inde for. Det fortæller hun, da hun snakker med Gunnvør Dalsgaard i torsdagens afsnit af 'Forsidefruer'.

»Nogle gange, hvis man får penge for at lægge et eller andet op, så tænker man: 'Okay, det er nemme penge lige at tjene, og så lægger man lige et post op,« siger Tina Lund i klippet, som du kan se ovenfor. Hun fortsætter:

»Og jeg har da også reklameret for nogle ting, hvor jeg bagefter tænkte: 'Det var jo slet ikke mig', eller 'jeg kunne ikke lide det'.«

I afsnittet fortæller springrytteren, at hun med tiden har lært af sine fejl, men at hun af og til stadig siger ja til produkter, hun ellers ikke selv ville bruge, såfremt lønnen er god.

»Jeg skal jo ikke være helt hellig. Det sker også engang imellem.«

Overfor B.T. uddyber hun, at hun i programmet siger, som hun gør, for at være ærlig omkring sine tidligere fejl.

Det er eksempelvis hændt, at hun har sagt ja til et samarbejde, der viste sig ikke at være pengene værd.

»Jeg har prøvet, hvor jeg reklamerede for nogle smykker, og så fandt jeg bagefter ud af, at det var dårlig kvalitet. Sådan noget tester jeg nu, og det gjorde jeg ikke før i tiden.«

Tina Lund indrømmer at hun har snydt med reklame på Instagram. Foto: Camilla Rønde Vis mere Tina Lund indrømmer at hun har snydt med reklame på Instagram. Foto: Camilla Rønde

Af samme årsag er det i dag vigtigt for hende, at hun er sikker på, at hun kan stå inde for de produkter, hun laver reklamer for på sin Instagram-profil.

Der kan dog være tilfælde, hvor hun reklamerer for produkter, hun ikke selv ville have opsøgt, hvis hun ikke havde fået det tilsendt.

Her fremhæver hun eksempelvis noget tøj fra et mærke, som hun samarbejder med.

»Jeg skal jo lave noget reklame for deres tøj, så jeg kan godt lave et billede af en kjole, som måske ikke lige er min stil, men selve brandet, synes jeg, er fedt, så derfor vil jeg gerne lave reklame for det.«

Tina Lund sætter desuden en tyk streg under, at hun ikke lever af at lave reklamer på Instagram - men derimod sin ridning.

Hun er derfor heller ikke til salg for enhver pris. Eksempelvis kunne hun aldrig drømme om at reklamere for cigaretter, fortæller hun.

»Jeg prøver på at være tro mod, hvem jeg er, og hvad jeg står for. Det, synes jeg egentligt, jeg er blevet god til nu.«

Du kan se resten af kvindernes samtale i aftenens afsnit af 'Forsidefruer' klokken 20 på TV 3 og på Viaplay.