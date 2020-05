Hos 'Forsidefruer'-stjernen og manden kan savnet til Dubai mærkes.

Da coronakrisen brød ud, valgte Tina Lund og Allan Nielsen at forlade et meget nedlukket Dubai for at rejse hjem til Danmark.

Parret plejer altid at vende hjem til Danmark i sommermånederne, men ikke allerede i foråret, og nu er det altså ved at være længe siden, at de har været i deres velkendte hverdag i Dubai.

Det mærker især Tina.

»Vi vil meget gerne tilbage til Dubai nu. Jeg vil meget gerne ned til mine heste, men det kan jeg jo ikke, for der er ingen flyafgange, så der er jo ingen muligheder. Så vi venter lidt på, at de åbner op igen,« siger Tina Lund til Realityportalen.

Sammen med Allan og deres fælles børn, Louis, 7, og Lilly, 3, fortsætter hun derfor med at bruge tiden på at hygge i nordsjællandske Rågeleje. Der har de et sommerhus, som de byggede sammen for fire år siden.

»Der er jo ikke så meget, vi kan gøre, og børnene kan jo ikke komme i skole nogle steder. Så vi slapper bare af og hygger os,« siger ‘Forsidefruer’-baben.

Trænger til tid uden børn

Lige som børnene ikke kan komme i skole, kan Tina af gode grunde heller ikke arbejde, da hendes heste jo er i Dubai, så det meste af sin tid bruger hun på sine børn.

Og netop fordi Allan og Tina har brugt så meget tid med børnene de sidste mange uger, trænger de nu for alvor til noget alenetid, hvor de bare er sammen som par og kan have en voksensnak.

Så da der mandag som et led i anden genåbningsfase blev åbnet op for blandt andet restauranter og caféer, tog Tina og Allan en tur på Mash ved Rungsted Havn. Imens passede Tinas forældre, May-Britt og Flemming Lund, de små.

»Det bliver jo helt fantastisk at prøve at tage en tur ud at spise og uden børn. Vi glæder os til at komme ud og opleve, hvordan det bliver, og om man skal sidde fem meter fra det næste bord,« sagde ‘Forsidefruer’-stjernen til Realityportalen, inden de skulle ud.

