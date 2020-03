Både Jackie Navarro og Janni Ree har modtaget hadefulde beskeder, efter seneste afsnit af 'Forsidefruer' er kommet ud på Viaplay.

I afsnittet kan man se, hvordan de to samt Tina Lund og Gunnvør Dalsgaard er taget til Guldknap Awardshow i København.

'Forsidefruen' Amalie Szigethy derimod må tage til takke med sin veninde Camilla Dalsgaard, da den tidligere Paradise Hotel-stjerne angiveligt ikke er blevet inviteret med af de øvrige fruer.

B.T. kunne onsdag beskrive, hvordan både Jackie Navarro og Janni Ree på Instagram afviste, at der var tale om mobning af deres yngre reality-kollega.

(Arkiv) Janni Ree. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere (Arkiv) Janni Ree. Foto: Ida Marie Odgaard

Det var på daværende tidspunkt ikke muligt at få en kommentar fra Amalie Szigethy, men hun er nu vendt tilbage med et svar på, hvordan hun oplevede situationen.

»Jeg følte helt klart, at de holdt mig udenfor ved ikke at invitere mig med,« siger hun og fortsætter:

»Det, man ser i programmet, er, hvad der skete, men det mener de andre piger tydeligvis ikke, og man kan jo ikke få folk til at indrømme noget, hvis de ikke mener det.«

Amalie Szigethy siger endvidere, at hun er meget glad for, at der er nogle seere, som har opfattet episoden, som hun selv gjorde.

'Forsidefruerne' Sarah Louise Christiansen, Gunnvør Virgarsdóttir, Amalie Szigethy og Janni Ree. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere 'Forsidefruerne' Sarah Louise Christiansen, Gunnvør Virgarsdóttir, Amalie Szigethy og Janni Ree. Foto: Ida Marie Odgaard

»Det var så ubehageligt, så jeg håbede, at andre også ville se det, så det ikke kun er mig selv, der føler mig mobbet. Jeg håbede bare, at de (andre forsidefruer, red.) ville få øjnene op og indse, at det, de lavede, ikke var særlig smart, men det har så ikke virket,« siger hun.

Amalie Szigethy siger også, at hun ligesom Jackie Navarro og Janni Ree har modtaget beskeder om episoden.

»Jeg bliver kimet ned af beskeder fra folk, der synes, det var unfair. Og altså jeg synes jo, at der må være noget om det, når selv seerne siger det samme som mig, men hvad fanden ved jeg...« afslutter hun,

Jackie Navarro skrev i sit oprindelige Instagram-opslag, at folk skulle stoppe med at spamme hende med 'uacceptable' og 'modbydelige' beskeder, da hendes profil ikke er til 'skraldespandsbrug'.

(Arkiv) Jackie Navarro Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere (Arkiv) Jackie Navarro Foto: Martin Sylvest Andersen

'Jeg føler lidt, at I står i skolegården og håber på, at der skal ske en kontrovers,' skrev hun blandt andet og hentydede til, at det er Amalies eget ansvar at sige fra:

'I skriver om Amalie, som om hun ingen hjerne har eller kan stå op for sig selv. Amalie er en kvinde, som om nogle år fylder 30.'

Nærmest samme melding giver Janni Ree, da B.T. fanger hende over telefonen.

»Der er overhovedet ikke noget mobning i det her. Det, folk ikke forstår, er, at Amalie selv melder sig ud af gruppen,« siger hun.

Ifølge Janni Ree skulle hun ikke selv have været afsted til arrangementet, men blev i sidste øjeblik ringet op af produktionselskabet bag programmet, som gerne ville have, hun kom, fordi Amalie ville dukke op med sin veninde.

»Da vi så alle mødes, er det klart, at der er en anspændt stemning. Der var jo i forvejen en konflikt mellem Amalie og mig. Men hun var meget velkommen til at deltage med os, så vi føler, at det er hende, der har meldt sig ud af gruppen.«

B.T. har været i kontakt med Jackie Navarro og har forholdt hende Amalies udlægning af episoden.

Hun har dog ikke lyst til at kommentere sagen yderligere.