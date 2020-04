Mange børn vender i denne uge tilbage til institutioner og skoler, men ikke Jackie Navarros børn.

I denne uge åbner de fleste daginstitutioner for mindre børn og skolerne for børn i 0.-5. klasse, og mange småbørnsfamilier kan begynde at åbne op for en hverdag, der lignede den, fra før corona kom til Danmark. Men hos 'Forsidefruer'-Jackie bliver der ikke ændret på tingene.

'Jeg har tænkt og tænkt, og jeg får nok medhold og en røvfuld beskeder af folk, som er uenige. Det bliver nok en blanding. Vi smider ikke børnene i skole eller i institutioner endnu,' skriver Jackie i et Instagram-opslag.

At indbakken ville gløde, fik hun absolut ret i. Beskederne er væltet ind – 191 kommentarer er det blevet til på blot syv dage, men Jackie står ved sin beslutning, indtil hun kan tage ordentlig stilling.

'Jeg mener bare ikke, de (børnene, red.) skal være testpersonerne. Alt det med at vaske legetøj to gange om dagen, og de skal sættes i grupper osv. osv. osv. Det tror jeg virkelig bliver en udfordring,' skriver Jackie fortsat.

Men der er også en anden faktor, der har påvirket hendes beslutning om fortsat at holde børnene hjemme.

'Jeg tænker også på de familiemedlemmer, vi ikke kan se, når børnene kommer af sted. Der kommer også en lille ny i familien, jeg skal være moster for første gang, og det vil jeg heller ikke gå glip af.'

Vis dette opslag på Instagram Nyder faktisk at være hjemme udover man mangler caféer og det sociale Jeg har tænkt og tænkt og jeg får nok medhold og en røvfuld beskeder af folk som er uenige. Det bliver nok en blanding. Vi smider ikke børnene i skole eller i institutioner endnu resten kan i selv tænke jer til men jeg mener bare ikke de skal være testpersonerne. Alt det med at vaske legetøj 2 gange om dagen og de skal sættes i grupper osv osv osv. Det tror jeg virkelig bliver en udfordring. Tænker også på de familiemedlemmer vi ikke kan se når børnene kommer afsted. Der kommer også en lille ny i familien, jeg skal være moster for første gang og det vil jeg heller ikke gå glip af. #staysafe Et opslag delt af Jackie Navarro (@jackienavarro) den 8. Apr, 2020 kl. 2.56 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.