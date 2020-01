Sarah Louise Christiansen, kendt fra blandt andet 'Forsidefruer', har fået ny kæreste. Det fortæller hun Realityportalen.

Det er efterhånden længe siden, at den tidligere ‘Forsidefruer’-deltager Sarah Louise Christiansen har været i et forhold.

Det har dog ændret sig nu.

Den smukke brunette bekræfter nemlig overfor Realityportalen, at hun og Jacques Møller, der tidligere har deltaget i ‘Kræsne købere’ og ‘Liebhaverne’, er blevet et par.

»Vi har faktisk kendt hinanden i seks år,« fortæller Sarah Louise Realityportalen og fortsætter:

»Det er bare først i år, vi har taget skridtet i den retning.«

Nyder hinanden

Sarah Louise har været single i to år og har i ti år kun haft ét rigtig seriøst forhold – nemlig til faderen til hendes børn.

Derfor har hun også gjort sig nogle overvejelser om, hvornår Jacques skal introduceres for børnene:

»Det har vi slet ikke travlt med. Lige nu nyder vi bare hinanden og bare at være os to. Jeg har jo ikke været i et seriøst forhold, siden jeg var sammen med børnenes far, så det er en stor ting – både for mig og dem – at der er kommet en ny mand ind i mit liv,« fortæller Sarah Louise Realityportalen.

Jacques har også en 24-årig søn, men heller ikke ham har Sarah Louise mødt endnu.

»Det skal jeg helt sikkert på et tidspunkt. Men det har vi ikke travlt med,« siger hun.

