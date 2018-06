Der er meget, som seerne ikke ser i aftenens afsnit af 'Forsidefruer'.

I aftenens sæsonafslutning af den populære TV3’serie ‘Forsidefruer’ er stemningen rødglødende i afsnittets sidste minutter, hvor en heftig diskussion kulminerer med, at Janni beder Sarah Louise om at holde kæft, hvorefter Sarah Louise vælger at forlade selskabet i vrede. Efterfølgende hører man Sarah Louise fortælle, at hun ikke kan huske, hvornår hun sidst er blevet talt så grimt til.

Selvom flere af fruerne siger, at Janni måske gik over stregen, da hun sagde hold kæft, så står Janni stadig ved sine udtalelser og fastslår, at på det tidspunkt var hendes grænse simpelthen nået i forhold til Sarah Louise.

– Det er meget værre bagom kameraerne, og der er rigtig meget, man ikke ser, der er meget med Sarah, som er klippet ud. Det, der er i det, er, at mit bægre bare er fyldt op på det her tidspunkt. Sarah har gentagne gange trådt over mine grænser, og hun bliver bare ved. Man kan så tolke, at det er strengt sagt, men alle kender den følelse, hvor man er trængt op i en krog og så bliver nødt til at bide fra sig, fortæller Janni og fortsætter:

– Jeg sidder faktisk og har en samtale med Gunnvør, og så blander Sarah sig hele tiden. Jeg føler bare, hun er en klapperslange, der bare bliver ved, og så beder jeg hende om at smutte, der har jeg bare fået nok.

Amalie: Det er blevet klippet mindre voldsomt

I programmet får Janni ikke meget opbakning af veninden Amalie, der holder sig lidt ude af diskussionen med Sarah, men nu tager Amalie bladet fra munden og forklarer.

– Det har været mere voldsomt i virkeligheden, end hvad der bliver vist på tv, synes jeg. Det er min egen erfaring, at det har været mere voldsomt i virkeligheden. Når man ser det på tv, så er det en lille brøkdel af, hvordan det egentligt var. Så tror jeg, at seerne måske kan tænke: Wow, det var voldsomt af Janni, men det var også voldsomt, men det ser seerne ikke. Der er det blevet klippet mindre voldsomt.

Efter aftenens program fortsætter de tilbageværende ‘Forsidefruer’ fødselsdagsmiddagen, og Janni og Gunnvør har fået snakket ud om modeshowet, som endte med at være omdrejningspunktet for den store diskussion. Udover Sarah Louise, så har Janni kun pæne ord at sige om de andre fruer, som hun nyder at tilbringe tid sammen med.

Det er vand ved siden af næste sæson

I teaser for programmets næste sæson kan man se, at Sarah Louise og Gunnvør sidder og snakker om, hvorvidt Sarah kan række ud og få talt ud om det med Janni, her svarer Sarah, at der nok skal gå noget tid. Men ifølge Janni er dramaet med Sarah Louise slet ikke slut.

– Min diskussion med Sarah er vand ved siden af, hvad man kommer til at se i næste sæson. Der handler det næsten slet ikke om Sarah og jeg, der er det alle de andre, der træder i karakter, og man kommer til at se, at Sarah igen er omdrejningspunktet for en masse drama, fortæller Janni og fortsætter:

– Amalie er i aftenens afsnit neutral, fordi hun på det tidspunkt stadig taler med Sarah. I næste sæson tager de på en ferie sammen, hvor det går helt galt. Jackie kommer også til at træde i karakter, selvom de to har været bedste veninder, der er god grund til at glæde sig.

Og mon ikke, der er mange seere, der glæder sig til, at fruerne vender tilbage på skærmen. Det vides endnu ikke, hvornår den fjerde sæson af programmet får premiere.

