'Værste oplevelse, jeg har haft, og det skete på Mash Steakhouse. De har nogle syge regler.'

Sådan skrev Jackie Navarro blandt andet i en story på Instagram fredag aften.

Her var hun sammen med sin kæreste, Rasmus Møller, og deres fire sammenbragte børn, taget på Mash Skovriderkroen i Charlottenlund.

Her skulle de mødes med et vennepar, som ville tage deres datter på fire år samt tre måneder gamle søn med, så selskabet sammen kunne nyde en god bøf.

Jackie Navarros Instagram-story fra fredag 23. juli. Foto: Instagram Vis mere Jackie Navarros Instagram-story fra fredag 23. juli. Foto: Instagram

Sådan gik det dog langtfra.

»Vi får bord udenfor og bliver sat yderst ud mod parkeringspladsen. Så får vi at vide, at klapvognen, som Chloé (Jackie Navarro og Rasmus Møllers yngste datter på halvandet år, red.) plejer at sidde i og spise sin mad, ikke må stå ved vores bord. Det er sådan en lille YOYO-klapvogn, der fylder mindre end en høj stol.«

»Det forstår vi ikke, men vi vil gerne have en god aften, så vi lukker den der, og hun bliver sat i en høj stol,« forklarer Rasmus Møller til B.T.

Herefter dukker venneparret op. De medbringer også en YOYO-klapvogn til deres yngste datter.

Så kommer der en tjener ud og siger, at de har sagt, at der ikke må stå en klapvogn.

»Så siger jeg: 'Stop, stop, stop, det her er et spædbarn. Vi sidder udenfor, vi sidder lige ved nødudgangen. Det kan da umuligt forstyrre jer'.«



»Og den her klapvogn er altså så lille, at man kan have den ved siden af stolen, uden det generer nogen.«

Tjeneren understreger dog, at der ikke må være nogen klapvogne. Sådan er spisestedets politik. I stedet foreslår de, at barnevognen enten må rykkes ud på den anden side af hegnet, eller også kan de hente en høj stol til spædbarnet.

Jackie Navarro og Rasmus Møller med tre af børnene. Foto: Privat. Vis mere Jackie Navarro og Rasmus Møller med tre af børnene. Foto: Privat.

Dette er på trods af, at Jackie Navarro og Rasmus Møller ifølge eget udsagn masser af gange har været på Mash – med klapvogn.

Det samme har Morten Wrem, den ene halvdel af venneparret, som altså fik 'tilbuddet' om at køre sin søn om på den anden side af hegnet ud på parkeringspladsen eller placere ham i en høj stol, selvom han blot er tre måneder gammel.

»Vi har boet her i fem år og er kommet der på månedlig basis. Vi har en datter på fire, som på et tidspunkt også var i den her lille YOYO-klapvogn, og det har aldrig før været et problem at have den med. Vi spiste brunch dernede for halvanden måned siden, hvor vi havde den med indenfor,« forklarer han.

Han beskriver oplevelsen som rystende og forstår ikke, hvorfor Mash ikke udviste større vilje til at finde en brugbar løsning.

Det er noget af det mest dumme og provokerende, at de siger, jeg kan sætte min tre måneder gamle søn i en høj stol. Med de alternativer, de gav os, så bad de os reelt set om at skride Morten Wrem

»Det er noget af det mest dumme og provokerende, at de siger, jeg kan sætte min tre måneder gamle søn i en høj stol. Med de alternativer de gav os, så bad de os reelt set om at skride.«

»Der kan være nogle problemer med, at børnefamilier fylder mere, men man skal jo prøve at være løsningsorienteret. Vi fik tre muligheder. Den ene var at gå, og de to andre var nogen, man som forælder ikke kan leve med.«

Det var ikke en mulighed for jer at sidde med ham på skødet?

»Nej, som jeg også sagde til dem, så mener de selv, at de har en ret god bøf, og de tager sig også godt betalt for den, så kan de vel ikke samtidig mene, at vi skal sidde med vores barn i armene, mens vi prøver at nyde den,« forklarer Morten Wrem.

I sidste ende besluttede selskabet sig for at lade deres drikkevarer stå og forlade Mash.

TIP OS! Har du haft lignende oplevelser, så skriv gerne på emih@bt.dk

Fra Mash' side er udlægningen af forløbet dog markant anderledes. I et skriftligt svar fra ejerne, der blandt andet beror sig på beskrivelser fra de ansatte, der var til stede den pågældende aften, lyder det:

'Det er korrekt, at vi havde et selskab 23. juli, der gav uventet støj. Faktisk henvendte andre gæster sig til vores personale efter hændelsen, fordi de fandt selskabets opførsel og især den truende adfærd helt uacceptabel. Egentlig havde vi ikke tænkt os at gøre mere, selvom selskabet heller ikke betalte deres regning, fordi vores personale på den givne aften har fulgt vores regler og service til punkt og prikke.'

Du kan læse Mash' fulde svar nederst i artiklen.

Både Rasmus Møller og Morten Wrem afviser, at de skulle have udvist truende adfærd overfor personalet.

»Det kan jeg eddermame ikke nikke genkendende til. Det er ikke sådan, jeg har stået og sagt til medarbejderen, at hun gjorde sit arbejde skide godt, men jeg har bestemt ikke stået foran min kone og børn og sagt, at jeg smadrer nogen. Det er fuldstændig tosset,« siger Morten Wrem.