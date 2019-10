Mark Feehily, der er forsanger i boybandet Westlife, er blevet far.

Det er den 39-årige musikers første barn, og han ser ud til at være meget lykkelig.

På Instagram har han delt et billede, hvor han og hans forlovede, Cailean O'Neill, står med armene hævet over hovedet på hver sin side af den lille nyfødte pige.

'Vi er de lykkeligste fædre i verden,' skriver han til billedet.