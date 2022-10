Lyt til artiklen

»Jeg vil se min datter vokse op og blive en kvinde. Jeg vil leve. Og det mest skræmmende er, at jeg troede, jeg var sund og rask.«

Det skriver forsangeren i det finske metalband Nightwish Floor Janson på Twitter, efter hun for to uger siden fik konstateret brystkræft.

»Jeg kunne ikke fornemme kræften. Jeg vidste ikke, den var der, før jeg som en kvinde i 40erne tog imod en standard mammografi. Noget, som mange lande tilbyder – endda gratis, hvis du er heldig,« fortsætter den hollandske sangerinde, der med sit opslag vil opfordre andre kvinder til at lade sig tjekke.

Hvis hun ikke havde taget det i opløbet, er hun nemlig ikke sikker på, hun ville være sluppet så forholdsvis let, skriver hun.

Torsdag lå den 41-årige sangerinde på operationsbordet for at få fjernet tumoren i sit bryst. Herefter skal hun have strålebehandling.

Floor Janson skal derfor umiddelbart ikke have fjernet brystet, og ifølge lægerne er prognosen for fremtiden positiv.

Alligevel kan sangerinden ikke slippe tanken om, at tumoren kunne være vokset, hvis ikke den var blevet fundet ved et rutinetjek.

»Ordet kræft kommer som et chok. Alt hvad du troede var vigtigt inden diagnosen ændrer sig radikalt på få minutter. Nu vil jeg bare være rask igen.«

Nightwish havde især international succes i 00erne med hittet 'Wish I Had an Angel' og Tarja Turunen som forsanger. Siden blev hun skiftet ud med Anette Olzon, inden Floor Jansen fik tjansen i 2012.

Metalbandet skal på turné i Europa fra 20. november, og siden prognosen fra lægerne er god, regner Floor Jansen ikke med, at den skal aflyses.