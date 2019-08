Jyder er kendt for at være gode til at prutte om prisen og slå en god handel af. Og der er tilsyneladende noget om snakken.

For mange jyske familier gemmer på svulmende milliardformuer.

Går man de jyske byer igennem med en tættekam, så byder halvøen på et overraskende stort antal af milliardærer, som kun de færreste kender til.

Det afsløres i den nye bog ’Guldjyderne’ skrevet af forfatter Søren Jakobsen, der systematisk har gennemgået rige familier.

Lindberg har stor succes med deres briller. Her er det direktør Peter Linberg, der fremviser et par til kronprinsesse Mary . Foto: Keld Navntoft Vis mere Lindberg har stor succes med deres briller. Her er det direktør Peter Linberg, der fremviser et par til kronprinsesse Mary . Foto: Keld Navntoft

Og antallet kom bag på Søren Jakobsen. Hele 81 milliardærer.

»Det har overrasket mig meget. Og det har overrasket mig meget, at underskoven af dem, der er på vej til at blive rigtigt rige, også er så stor og så sammensat,« siger han.

Mens det er velkendt, at de fleste i top-ti over Danmarks rigeste er jyder - som ejerne af Lego, Ecco, Jysk, Bestseller, Danfoss og Linak - så viser gennemgangen af regnskaber for mindre kendte familieejede virksomheder, at også mange andre jyske familier kan kalde sig milliardærer. Faktisk kan man nærmest finde et par stykker i enhver by af en vis størrelse.

Som for eksempel i Rødkærsbro ved Viborg, hvor familien Hentze, der stiftede familievirksomhed Mita-teknik, der laver styringssystemer til vindmøller, har skabt en milliardformue. En stor del af virksomheden blev solgt i 2012, og ifølge Børsen lød salgsprisen dengang på 800 millioner kroner, men heldige investeringer fik siden formuen til at svulme.

De har ikke nogen interesse i at være kendte. De er kendte i det område, hvor de skal være kendte Frederik Aakard, økonom og selvstændig rådgiver

I Aalborg er rigmanden Eigild Bødker Christensen sammen med sin kone også så godt som milliardærer. Formuen blev grundlagt, da parret solgte livsværket, trykkerivirksomheden Color Print, i 2006 for 200 millioner kroner.

Siden har en række heldige investeringer i blandt andet energiselskabet Neas Energy samt som ejendomsmatador bragt formuen op på lige godt en milliard kroner.

Frederik Aakard, der er økonom og selvstændig rådgiver hos Financial Advisory, er ikke overrasket over det store antal jyske milliardærer. Han peger på flere årsager til, at mange af de rige jyder lever under radaren:

»Når man er del af et lille lokalsamfund, så flasher man ikke rigdom på samme måde, som man måske gør andre steder. De lever stille, og de lever typisk fornuftigt. De har ikke nogen interesse i at være kendte. De er kendte i det område, hvor de skal være kendte,« siger han.

En ung Eigild Bødker Christensen i Color Print i 90'erne. Nu er han milliardær. Foto: JESPER VOLDGÅRD Vis mere En ung Eigild Bødker Christensen i Color Print i 90'erne. Nu er han milliardær. Foto: JESPER VOLDGÅRD

No­­­gle af dem, der gør meget lidt væsen af sig, er rige fiskere og svinebønder, som for fleres vedkommende også er milliardærer - for eksempel den nordjyske familie Bundgaard, der udover en stor svineproduktion i Nordjylland også har en del svinefarme i Østeuropa.

Også produktion af briller og storindkøb af tøj kan skabe store formuer. Den århusianske familie Lindberg kan notere en formue på over en milliard kroner, efter de er blevet rige på at opfinde et brillestel af titanium.

Og i Ikast er tøjmanden Jens Poulsen, der startede som elev i den lokale tøjforretning, selvskabt milliardær. På få årtier har han skabt tøjimperiet DK Company og vurderes nu til at have en formue på tre milliarder kroner.

Også byggebranchen har jyderne succes med. Blandt andre har stifteren af typehusfirmaet Huscompagniet, Michael Antisch Mortensen, en spækket pengetank på over en milliard kroner efter salget af livsværket.

At jyderne har fået så stor succes i byggebranchen, overrasker bogens forfatter:

»De har slået gamle hæderkronede sjællandske entreprenørfirmaer af pinden. De har været dygtige til at overvinde finanskrisen og komme videre, og der er ikke så mange ejendomsspekulanter, som der var på Sjælland. De jyske entreprenører har kunnet styre sig,« siger Søren Jakobsen.

Fabrikken Abena, der blandt andet producerer bleer og bagepapir er så ikke kendt i offentligheden. Men dens succes understreges af, at den fik royalt besøg af dronningen i 2015. Foto: Claus Fisker Vis mere Fabrikken Abena, der blandt andet producerer bleer og bagepapir er så ikke kendt i offentligheden. Men dens succes understreges af, at den fik royalt besøg af dronningen i 2015. Foto: Claus Fisker

Syd- og Sønderjylland gemmer også på flere 'ukendte' milliardærer.

I Aabenraa har man familie Terp-Nielsen, der driver virksomheden Abena, der oprindeligt lavede kornsække og presseninger.

Siden har man sadlet om til produkter som alufolie, elastikker og bagepapir, hvilket har fået pengetanken til at svulme op til 1,5 milliard kroner.

Ifølge Frederik Aakard er der flere ting, der gør, at jyderne har succes - dels er der lønningerne, der er lavere end i København, og dels er der en anden moral:

»Der er en anden loyalitet, og der er en anden forståelse for, at virksomheden kører rundt, fordi den opretholder et helt samfund rundt omkring sig.«

»Der er byer, der er helt afhængige af, at der ligger en stor virksomhed,« siger han.