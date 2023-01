Lyt til artiklen

Lisa Marie Presley havde brugt hele sin arv og mere til, da hun torsdag døde i en alder af blot 54 år.

Sangeren, der var Elvis og Priscilla Presleys eneste barn, arvede ifølge flere medier omkring 686 millioner danske kroner efter sine forældre.

Men et voldsomt forbrug gjorde, at hun ved sin død ikke bare havde brugt pengene. Hun skyldte også en mindre formue – mere end 6,8 millioner kroner – til skattevæsnet, skriver blandt andre New York Post.

Lisa Marie Presley lå i november i en bitter skilsmisse med eksmanden Michael Lockwood. Og her afslørede retsdokumenterne, at hun havde en formue på knap 654.000 kroner samt aktier og værdipapirer til en værdi af 4,9 millioner.

Men med skattegælden var der altså røde tal på bankkontoen.

Under samme retssag fortalte Lisa Marie Presley, at hun gennem sit ejerskab af Elvis Presley Enterprises, hvor hun ejede 15 procent, fik omkring 714.000 om måneden samt 30.000 for sit engagement i Graceland i Memphis, som, inden det blev en turistattraktion, var hendes barndomshjem.

Den 54-årige sangerinde og mor til fire afslørede dog også, at hun havde et ganske voldsomt forbrug. Hver måned skulle hun have faste udgifter for 632.000 kroner, hvoraf 223.000 gik til husleje og 12.000 gik til at betale af på sin Maserati.

Ved sin død var Lisa Marie Presley ene ejer af Graceland, som angiveligt kunne have givet hende mange millioner ved et salg.

Lisa Marie Presley døde torsdag af et muligt hjertestop. Hun efterlader sig tre børn på 33 og 14 år, efter at hendes søn begik selvmord i 2020.