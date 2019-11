Kærligheden er brast for 'De unge mødre'-deltageren, der har ophævet forlovelsen.

Det var en lykkelig Line de Laurent, der i 2017 afslørede over for Realityportalen.dk, at hun havde fundet sig en kæreste, den syv år yngre sømand Jakob Nyhuus, som hun var meget glad for. Den unge mor mente godt, at hun kunne klare livet som sømandsfrue, men både hende og Jakob måtte i sidste ende indse, at savnet til hinanden var for stort, når han var ude at sejle, og derfor flyttede de sammen få måneder senere.

Nytårsnat samme år blev lykken endnu større, da Jakob gik på knæ og friede til sin forelskede kæreste, som ikke var i tvivl og sagde ja med det samme. Siden har parret planlagt bryllup, men nu står det klart, at det ikke bliver til noget. Jakob og Line er nemlig ikke længere sammen.

Det bekræfter den unge mor på sin blog. Realityportalen har tidligere forsøgt at få en kommentar fra Line omkring bruddet, som hun ikke har ønsket at udtale sig om. Nu bryder hun dog tavsheden i blogindlægget, hvor hun fortæller, at parret reelt set gik fra hinanden på den dag, hvor de kunne fejre, at de havde været kærester i to og et halvt år. Den dag stoppede parret med at sove med hinanden.

’Jeg valgte at lade være med at lytte til min fornuft, og jeg klokkede gevaldigt i den – og jeg står stadig ved det den dag i dag. Jeg gik fra ham. Jeg var træt af hans jalousi, til trods for at jeg selv måtte erkende at være en del af grunden til, at den havde en eksistens. Men jeg så det først alt for sent,’ skriver den unge mor, som ikke uddyber årsagen til bruddet nærmere.

“Jeg fejlede”

I blogindlægget slår Line fast, at hun stadig elsker Jakob, og at hun virkelig savner ham i hverdagen. De to finder dog ikke sammen igen, og hun har heller ikke planer om, at hun skal finde en ny.

’Jeg lovede mig selv, og jeg lovede ham, at jeg aldrig skal have en anden i mit liv, for aldrig har jeg elsket en mand, som jeg elskede ham. Det var så uvirkelig en følelse at bære på, og det er det stadigvæk,’ skriver hun.

Hun slår fast, at der er en bestemt årsag til, at hun på nuværende tidspunkt ikke kan se dem finde sammen igen.

’Vi er vokset så langt fra hinanden pt. og kan slet ikke snakke sammen. Der ligger mange grunde til, at vi ikke kan snakke sammen pt., og jeg håber, at han en dag indser, at folk er glade for at snakke. Alle bliver vel fornuftige med tiden, ikke? Men han har brug for at få løbet hornene af sig og give den gas med en masse piger. Se dejlig ud overfor dem, blive bekræftet og få opmærksomhed. Han har brug for det,’ skriver hun og fortsætter:

’Han er stadig ung og sindssygt dejlig. Jeg fejlede. Og jeg tager den kappe på skuldrene. Men nej, jeg tror aldrig, det bliver ham og jeg igen, selvom jeg ønsker, at vores begges tankegang kunne have været den samme. Men det må erkendes, at den eksistens er væk nu. Time to move on og nyde mine drenge og have fuld fokus på det fantastiske studie, jeg nu også læser på! Og så bare nyde at være mig og mine drenge.’

Jakob: Hun lyver!

Lines tidligere forlovede kan overhovedet ikke genkende den version af bruddet, som Line beskriver i sit blogindlæg, og udlægningen kommer meget bag på ham.

’Line gik IKKE fra mig. Line blev smidt ud af huset. Line havde igennem en længere periode haft svært ved at leve i et forhold, hvor man kun holder sig til én af gangen. Selv efter et afsløret utroskab nægtede hun at droppe kontakten til fyren. Dét mente hun var jalousi – det mener jeg ikke, at det var. Nå, men Line blev faktisk smidt ud og boede én uge hos sin mor og mente selv, at hun havde erkendt sine fejl og kunne magte opgaven i at starte på en frisk, så Line kom hjem igen. Der gik én uge, hvor alt var så dejligt, og så var Line tilbage i det samme spor,’ fortæller Jakob og fortsætter:

’Jeg gad ikke engang diskutere, så jeg bad Line forlade huset, hvorefter jeg pakkede alle hendes ting. Line boede derefter ved en veninde, til hun fik sin egen lejlighed, og prøvede i flere omgange at få mig til at ændre mening. Jeg havde truffet min beslutning om, at jeg ikke skulle bo med en, der ikke kunne være sin forlovede tro. Tillid er i mine øjne det mest vigtige grundlag for et sundt forhold, og med Lines levemåde eksisterede tillid ikke. Line bor derfor nu for sig selv. Jeg er rigtig glad for min beslutning og kan mærke på hende, at det har lettet hende ikke at skulle lyve overfor mig længere.’

Det tidligere par er altså ikke helt enige om, hvad der skete mellem dem, men sikkert er det i hvert fald, at bryllupsklokkerne ikke kommer til at ringe for Line og Jakob i den nærmeste fremtid.

